台灣人瘋日本遊 國泰世華：日本刷卡額飆增2倍

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國泰世華銀行CUBE卡3月推出快閃權益「日本賞」，帶動3月日本實體消費金額較去年同期成長逾200％；而觀察卡友今年第一季海外消費較去年同期成長65％，其中日本消費較去年同期更成長近200％，表現最為亮眼，持續推升整體旅遊消費成長。看準國人喜愛赴日旅遊消費，國泰世華表示，提供兩聰明支付選擇，讓民眾輕鬆付款還可獲額外回饋。

據日本觀光局統計，2024年前三月訪日外國旅客的消費額為1.75兆日圓，刷新歷史紀錄。但赴日旅遊消費，不僅須負擔1.5％刷卡手續費，還可能遇到不支援刷卡服務的店家，國泰世華表示，日本旅遊進行海外刷卡消費時，可選用至少有1.5％回饋的簽帳金融卡或信用卡，填補被收取的海外手續費，國泰世華CUBE卡「趣旅行」權益有海外實體消費3％小樹點(信用卡)回饋，滿足哈日族的消費需求。

此外，若遇到不支援刷卡服務的日本店家，國泰世華銀行也與「全支付」合作，受惠全支付與日本軟銀集團旗下行動支付品牌「PayPay」串接，民眾赴日消費時，只要使用全支付App連結國泰世華銀行帳戶付款，就可在日本上百萬間「PayPay」合作店家結帳。

除了日本便利商店、知名連鎖超市、藥妝店、百貨、3C家電量販店，更包含許多商店街及餐廳，都可使用「全支付」掃碼支付，無需額外負擔1.5％海外交易手續費，即日起至6月底連結國泰世華銀行帳戶付款，再加碼最高18％全點回饋，加上全支付跨境12％回饋(含免額外負擔1.5％海外手續費)，最高回饋可達30％。