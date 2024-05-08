製鞋業添生力軍 來億預計6月中旬掛牌

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製鞋業上市掛牌，再添生力軍！總部在台中的製鞋廠－來億-KY（6890），預計6月中旬掛牌上市，來億集團在越南營運有成之後，再揮軍赴印尼設廠。其中，在印尼億泉廠，新產線5月已投產，年產能500萬雙；另印尼億福廠，目前正在找地。來億目前鞋品年產量6,000萬雙，五年以後的年產量，將可達1億雙。

來億-KY董事長鐘德禮，8日在媒體茶敘中表示，美國總統拜登（Joe Biden） 改穿「Hoka One One Transport」休閒鞋款，來自來億製造。

來億集團生產中心在越南、緬甸與印尼，運動鞋占70％，休閒鞋占30％，去年產能1.02億雙，年產量6,000萬雙，集團總人數5.5萬人。

鐘德禮指出，在其他製鞋業，往西進的同時，來億選擇南進，主要是當時加硫鞋製造，越南銷往歐洲有關稅優惠，且當時南進的公司與同業競爭較小，所以，公司前往越南設廠。

來億在印尼設置三家公司，包括億泉、億福及億新。其中，億福廠印尼廠專為供應adidas訂單，目前還在尋找土地，億泉5月開始量產Hoka及Converse等鞋品。至於億新廠部分，因億泉廠找到比較大廠區土地，億新規劃產能，改放在億泉廠區，形成AB廠區生產。

寶成與來億合資揚州寶億製鞋公司，因大陸生產成本遽增，後來已結束營運，來億目前生產基地，以越南、緬甸及印尼為主。

來億集團的主要客戶，包含adidas、Converse、HOKA，及Uniqlo等多款鞋品，公司代工休閒鞋、籃球鞋、網球鞋、慢跑鞋、潮流鞋及防水鞋等產品。

來億亦為Gore-Tex認證工廠，可量產Gore-Tex鞋款。由於來億自加硫鞋起家，擴增冷貼鞋及防水鞋生產技術，因而帶動產能及營收規模與日俱增。

來億2023年度合併營收280.16億元，EPS 6.26元，董事會通過配發每股5元的現金股利，預計於5月下旬經股東會承認通過。

受惠於adidas及HOKA品牌的熱銷，來億的營收與獲利，再創新高，2024年第一季合併營收達77.71億元，年增40.78％，EPS 3.36元，已達去年度的53.67％。來億表示，今年首季毛利率、營益率與淨利率，皆較去年度大幅成長，公司樂觀看待今年度營運表現。

值得一提的是，Adidas的SAMBA鞋款熱賣，榮獲2023年度的年度風雲鞋，2024年其熱潮持續發酵，來億集團全力支持客戶需求。HOKA品牌榮獲2023年度的風雲品牌，從路跑跨足越野跑、健行、戶外等，產品廣度大為增加，從運動品牌，擴增為生活必需品。