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高力Q1每股賺1.44元 評估分割散熱事業

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高力（8996）8日董事會通過第一季財報，每股純益為1.44元，優於去年同期的1.42元，8日並公布4月營收為3.18億元、年減11.6％，累計前四月營收11.16億元、年減16.1％。

高力也評估將熱能散熱事業分割，高力指出，由於資料中心算力增長及人工智慧晶片高速進展，熱能散熱事業有優化相關資源配置、推動組織與文化轉型、強化優秀人才之吸引留用等需求，故擬針對熱能散熱事業分割一案進行評估與準備。

因此授權董事長進行分割案評估、委任專家及其他籌備工作，再提報評估意見及分割計畫以討論審議。

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