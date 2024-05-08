鎮錫歐巴代言aenti-O. 母親節送禮首選

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今年拿下柯夢波丹純淨美妝大賞”The Best Skincare-Serum” 抗老精華液的大黑馬品牌aenti-O. 專注科學護膚，主打「先安全，再有效」的有意識選擇擄獲了一派對成分要求的保養消費者；選用高效純粹的配方研發，產品卻「高貴而不貴」，aenti-O. 在新興台灣保養品牌中也以親民的價位打進高CP小資族市場。

而aenti-O. 也藉勢，邀來韓國真人實境秀《單身即地獄3》中，以專情狼王子風格擄獲觀眾少女心的「最暖男神」李鎮錫歐巴成為品牌首位代言人！鎮錫歐巴幽默的分享:「很開心能接下台灣保養品牌代言，他們真的很有眼光」，表示自己在咖啡廳工作的餐飲環境以及需要高強度的流汗健身運動，aenti-O. 獨有輕透不黏膩的膚感成了他的最愛，「試用產品一段時間後也明顯感受肌膚狀況變好」，拍攝現場也可看出歐巴藏不住的好膚質。

而同時身為經營3間甜點咖啡館的主理人，鎮錫歐巴分享:「皮膚管理跟做甜點一樣」，選用好的成分、精心調製配方，再依照環境適時調整，堅持下去就會不同凡響。

鎮錫歐巴也因為《單身即地獄3》受到台灣粉絲們的歡迎，透露節目播出後到咖啡廳用餐的外國旅客變多，其中也不乏台灣人。歐巴表示雖然目前尚未去過台灣，但今年有機會規劃去台灣「至少2次」，也笑著說如果喜歡，很可能就直接定居台灣了!喜歡鎮錫的粉絲們一定要持續的關注他。

由台灣臨床醫師監製、擁有生醫技術背景aenti-O. 的科學保養品，在2024母親節，精選當紅產品推出優惠組合，邀大家「和媽媽一起持續年輕」也推出由鎮錫歐巴親自搭配的「無性別保養組合」，讓喜歡鎮錫的粉絲可以擁有不挑膚質、男女皆適用的男神同款。

鎮錫歐巴代言推薦aenti-O. 產品〈動態能量賦活精華〉，主打訴求「一瓶可以完成早C晚A」，讓保養步驟簡化卻有效，其靈魂配方–「補骨脂酚」近年被保養界譽為為『更勝A醇』，敏感肌也可以安心使用。

針對不同的肌膚需求，搭配輕盈不黏膩的高機能清爽水乳「B3輕保濕修護乳」、「角質平衡機能水」、「B5神經醯胺屏障修復乳」與最新上市的「眼神能亮撫紋冰精華」等明星商品，推出適合不同需求的搭配組合，夏季輕透等需求都能找到適合的組合。選購鎮錫歐巴搭配的無性別組合，還附贈品牌代言人小卡、品牌隨行包以及小草作柳橙綜合果乾水等超值豐富贈品。

aenti-O. 加碼母親節優惠，期間限定組合優惠最低55折，全館單品78折起，最好的送給最愛的，不論是買來犒賞自己，或是孝敬婆婆媽媽，都能趁著母親節手刀買一波起來，享受暖系男神鎮錫歐巴的全方位呵護與寵愛，從最經典、最明星的品項下手就對了！

aenti-O. 是由康思博生技攜手整型外科醫師臨床監製所研發推出的高機能保養品牌。一瓶完成肌膚早C晚A，持續有感為肌膚緊實提亮、平衡油脂、淡化色斑、撫平細紋、溫和抗老的明星商品「動態能量賦活精華液」，更獲得國際Dermatest認證並取得最高級別「Excellent」標章，象徵aenti-O. 的安全、純淨、低刺激與敏感肌友善。

讓成份控的保養迷激賞的是，在法規要求的全成分標示之外，aenti-O. 每項產品都主動揭露主成分濃度%，並採用精簡科學配方設計、添加最少修飾成分，首選安全優先、環境友善的配方，給妳如同被最暖男神鎮錫歐巴專寵呵護的安全感。

aenti-O. 官網：https://www.aenti-o.com/