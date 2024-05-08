113年度移動式起重機維護保養廠商專業講座／訓練

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

勞動部職業安全衛生署，為建置我國從事移動式起重機自動檢查及維護保養事業單位之專業能力，於民國112年9月8日特訂定「推動移動式起重機專業檢修廠制度指導要點，財團法人職業災害預防及重建中心特依據前述要點第十二點辦理此次訓練課程，以協助從事移動式起重機檢修人員提升專業檢修相關技術與品質管理能力。

由財團法人職業災害預防及重建中心主辦、勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心(北區職安中心) 協辦，中華環保安全衛生協會執行，由永日建設機械股份有限公司(日立建機HITACHI台灣總代理)負責授課，

歡迎移動式起重機維護保養廠商相關從業人員踴躍報名參加。

該訓練全程參與並經測驗合格，額外提供受訓證明，課程免費並提供紙本講義，作為未來申請專業檢修廠人員資格使用。113年度僅規劃此三場次訓練課程，機會難得敬請把握。本次訓練全程參與並經測驗合格，額外提供受訓證明，作為未來申請專業檢修廠人員資格使用。

【南部場，第一場次】113/5/30(四)08:00-17:00中華民國工業安全衛生協會代檢組(高雄市前鎮區中山二路91號4樓之1)【中部場，第二場次】113/6/5(三)08:00-17:00中華產業機械設備協會代行檢查组(台中市西區五權西路一段237號13樓之2)

【北部場，第三場次】113/6/12(三)08:00-17:00勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心(新北市新莊區中平路439號南棟9樓)

課程重點包括：自動檢查(旋轉盤螺栓檢查)、保養(消耗品更換)、調整維護(引擎檢修、旋轉盤螺栓更換、底盤結構、齒輪、電子及液壓閥系統、過負荷預防裝置及捲揚系統等維護)及品管與品保措施(自動檢查、保養、調整維護等檢修紀錄建置與保存)。

中華環保安全衛生協會電話：02-23312487