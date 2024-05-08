中塞元首會談 習近平：中塞關係更加美好的未來正在徐徐展現

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據大陸央視新聞報導，當地時間5月8日上午，中國國家主席習近平在貝爾格萊德塞爾維亞大廈同塞爾維亞總統武契奇舉行會談。習近平表示，這次訪問期間，雙方將共同簽署《關於深化和提升中塞全面戰略夥伴關係、構建新時代中塞命運共同體的聯合聲明》。

習近平指出，這是他時隔8年又一次到訪美麗的塞爾維亞。塞爾維亞諺語講，「山與山不見面，人與人常往來」。中國人說，「相知無遠近，萬里尚為鄰」。「總統先生多次盛情邀請我訪問友好的塞爾維亞，今天我如約而至。好朋友之間就應該多走動、多交流。」

習近平稱讚武契奇是具有戰略視野和歷史責任感的傑出政治家，帶領塞爾維亞政局保持穩定，經濟快速發展，人民生活水平不斷改善，綜合國力和國際地位顯著提高。作為塞爾維亞的真朋友、好夥伴，我們感到由衷高興。面對複雜的外部環境和風險挑戰，塞爾維亞堅持獨立自主，堅定捍衛國家主權領土完整和民族尊嚴，堅決維護國際公平正義，贏得了國際社會廣泛尊重。

習近平表示，中塞鐵桿友誼歷經國際風雲變幻考驗，有著深厚的歷史底蘊、堅實的政治基礎、廣泛的共同利益、扎實的民意根基。近年來，他和武契奇總統多次見面，就事關中塞關係的戰略性、全局性問題溝通交流，共同引領兩國關係實現跨越式發展，取得歷史性成就。特別是2016年中塞建立全面戰略夥伴關係以來，雙邊關係內涵更加豐富、外延持續拓展，已經成為中國同歐洲國家間友好關係的典範。這次訪問期間，中塞雙方將共同簽署《關於深化和提升中塞全面戰略夥伴關係、構建新時代中塞命運共同體的聯合聲明》，開啓中塞關係更加濃墨重彩的歷史篇章。

習近平表示，站在新的歷史起點上，中塞關係更加美好的未來正在徐徐展現。中方願同塞方一道，繼續秉持鐵桿友誼精神，堅持和發展中塞友好，共同維護兩國根本利益和長遠利益，並肩追求各自國家發展和民族振興，攜手推進新時代中塞命運共同體建設，為推動構建人類命運共同體作出新的更大貢獻。