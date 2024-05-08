前鎮鬧區800公尺標線型人行道違停多 提案議員提3點改善

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前鎮區瑞隆路近日陸續進行標線型人行道工程，未來預計共有1.2公里長成高雄最長標線型人行道，而率先完成的凱旋四路到永豐路共800公尺路段，卻因民眾違停、停車等問題引發論戰，當初提案設人行道的高雄市議員黃彥毓今天邀相關單位討論改善策略，盼民眾逐漸習慣，提供行人安全空間。

黃彥毓說明，前鎮區瑞隆路為交通幹道，沿路小吃林立，常見有車輛並排違規臨停，不僅影響交通，更讓行人完全沒有行走空間，考量施作實體人行道經費龐大，且施工期長恐影響店家生意，去年就多次向交通局建議增設標線型人行道並重新刨舖路面，取得安全平衡點。

近日已完成路段因遭多輛違停車輛占用引發討論，在許多地方、路權社團，也掀起諸多討論，討論內容包含影響停車空間恐造成店家生意受損、縮減車道讓路上更塞、以及台灣用路人素質會充滿違停無法解決問題等。黃彥毓提出3大手段要讓民眾逐漸習慣，打造瑞隆路成「友善行人示範道路」。

黃彥毓說，今天與交通局研議，會先在「內凹設計人行道處」加裝防撞交通桿，並請轄區派出所先加強巡邏宣導跟勸導，強調「暫時不會開始執法」，搭配印製宣傳文宣向周邊民眾、店家宣導停車方式，待民眾習慣後，再來進行滾動式調整。

對於民眾停車空間訴求，黃彥毓解釋，其實人行道外，紅白線的規劃與原本無異，不影響原本臨停空間，民眾也逐漸知道人行道「內凹區」可以停放車輛，目前違規狀況也已逐漸改善。

黃彥毓也說，不少網友希望要增設停車空間，但因當地臨停需求高，地方里長擔憂長期停放車輛恐排擠臨停需求，也解釋畫設標線型人行道後，縮減車道仍符合法定寬度外，也能適當降低行車速度更安全。