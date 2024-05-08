辦理動保成績優異 新北奪得全國之冠

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新北市府致力推動動物保護，榮獲農業部今年度五項大獎，成效全國之冠，今（8）日於市政會議進行獻獎，市長侯友宜頒發感謝狀給熱心捐贈飼料的寵物食品公司與破案績效卓越的動保警察，盼各界一起努力維護動物福祉，讓動物友善觀念深入每一個角落。

新北市動保處指出，「112年度動物收容管制業務績效評鑑」分成動物收容管理、犬隻族群管理成效、收容動物周轉改善措施、業務創新方案及實地評鑑共5大項，新北市動保處所屬8間動物之家在動物醫療、長照及防疫等措施上領先全國，獲得委員一致肯定，在實地評鑑上取得滿分的成績。

動保處指出，在動物認養率提升工作上，去年認養數4249隻冠於全國，讓新北市連續3年獲得「認養率提升最佳獎」，也感謝寵物食品公司不定期捐贈認養嫁妝、飼料，去年計有7家配合廠商，捐贈共計5萬餘公斤飼料、認養嫁妝、寵物罐頭禮盒、認養大禮包等，幫助收容的毛寶貝得到更完善照顧。

另外動保處也指出，去年結紮犬隻數約達5000隻，有效從源頭控制流浪動物產生，亦獲得112年評鑑「犬隻族群管理成效最佳獎」；動保方面，動保處辦理寵物登記、絕育、裁罰件數等表現傑出，去年度受理民眾通報動保案並偵辦重大動保案件共計190 件，警察局對於違反動物保護法案件積極調查偵辦動保案件，調閱監視器、行為人個資調查、民眾私領域約詢及陪同辦理虐待動物案計有上百件。

另動保處也針對22名飼養比特犬飼主未依規定絕育及施打狂犬病預防注射疫苗，依據動保法及動物傳染病防治條例處以8萬元罰鍰等，違規案合計裁罰315件，裁罰率為全國最高，獲得「裁罰率提昇最佳獎」。

市長侯友宜表示，感謝各界人士、民間團體與新北市一起共同努力，讓動保績效再度嬋連全國之冠，動保處將持續與各界緊密合作，透過多元動保活動深入基層鄰里，落實動物福利，未來新北市會更加精進動物保護工作，深入新北每一個角落，讓更多毛寶貝找到幸福的下一站，成為最友善動物之城市。