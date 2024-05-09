從費米推論中感受到了嗎？愛上浪漫、深奧的預感

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費米推論＝浪漫

你被叫進會議室，懷著忐忑不安的心情。是的，今天是顧問公司的面試，而且是初試。

走進會議室後，厚重的長桌前擺了四張椅子。

你被領到上座的位子坐下，那裡放著愛維養礦泉水。

「請稍候，」接待員這麼說。你等了5分鐘。

隨著叩叩的敲門聲，面試官走了進來。

稍微打破僵局後，面試官說：

「話不多說，立刻進入個案面試吧。我看看，題目是：這個會議室能裝進多少顆足球？計時5分鐘，請慢慢想。」

面試官起身，走出會議室。

問題本身很簡單，也就是「在某個會議室裡，可以放進幾顆足球？」

如果各位接到這個題目，會用什麼感覺進行費米推論呢？

請實際思考一下再往下看，也許會感到更加浪漫。

那麼請看一個回答例！

可以裝進2萬顆足球。

怎麼計算的呢？ 就單純的用

【房間的大小、容積】÷【1個足球的體積】來思考。

房間大小和足球體積各為320m3、0.014m3，算出來是22,857個。

粗略算成2萬個。

各別的計算方式說明如下。

【房間的大小、容積】，當然是【長】×【寬】×【高】，分別是10公尺、8公尺、4公尺，所以是320 m3。

【1個足球的體積】

用算數中【4πr3/3】求解。

足球的半徑是15公分，

計算之下為14,130cm3，也就是0.014m3，

320m3 ÷ 0.014m3，等於22,857個

猛一看，這個回答似乎很正確……然而，從結論來說是錯了。不只如此，還是個非常令人「不舒服」的答案。

為什麼？

簡單說明如下。

【房間的大小、容積】＝X

【1個足球的體積】＝Y

這麼一來，就會變成下面的結果。

「這個會議室能裝下幾個足球？」＝X/Y

剛才說這個回答有些地方讓人「不舒服」吧。

我來解釋一下。

Y＝【1個足球的體積】

你用【4πr3/3】的公式精細地算出來。

X＝【房間的大小、容積】即【長】×【寬】×【高】

這是單純的計算，但是沒有扣掉會議室內的桌椅的體積，因此是粗略的計算。結果造成你分母和分子的「計算的精細度」不一致了。

就是這裡令人「不舒服」。

並不是計算得越精細越好，這便是費米推論浪漫的地方。所以，接下來修正一下，讓各位看看「精細計算的做法」和「粗略計算的做法」。

◉精細記算的做法

這個會議室能裝入的足球數量

＝（【房間的大小、容積】－【會議室內桌、椅的體積】）÷【1個足球的體積】

＝ （X－Z）÷ Y

Z＝會議室內桌、椅的體積

◉粗略記算的做法

這個會議室能裝入的足球數量

＝【房間的大小、容積】÷【1個足球的體積】

＝X ÷ Y'

Y'＝將足球看成「立方體」，不使用【4πr3/3】的公式，單純只用【長】×【寬】×【高】計算。

再更講究一點，計算【房間的大小、容積】時的【長】【寬】【高】的數字，也必須用「粗略」來統一，不應該用「8」或「4」等不好除盡的數字，而應該用「10」或「5」。

那麼，個案面試中出題的話，該怎麼計算才正確呢？

在個案面試時，出了「這個會議室裡，可以放進幾顆足球？」這種考題時，應該根據「對方一開始想查明的是什麼＝對方的論點是什麼？」，再選擇做法。只有抓到了論點，才能針對它給出夠犀利的回答。所以，依照對方論點的不同，兩個答案都可以是正確的。

如果，面試官最初的論點是「你是否具有能夠精細計算的邏輯和計算能力？」當然，就可以回答如下：

這個會議室能裝入的足球數量

＝（【房間的大小、容積】－【會議室內桌、椅的體積】）÷【1個足球的體積】

如果，面試官最初的論點是「你能不能在沒有正確資訊的狀況下，自己做出假設而進行思考？」，那就這樣回答：

這個會議室能裝入的足球數量

＝【房間的大小、容積】÷【1個足球的體積】

再者，如果在顧問業界，這家公司的強項是在創意領域的話，面試官最初的論點是「你能答出更獨特的答案嗎？」，那麼，答案也可以改變。

這間會議室裝得下「1個」足球，就是世界盃開賽中，放在澀谷109大樓前的那顆大足球。

這間會議室裝得下「100萬顆」足球。把足球丟進深海，在壓縮狀態下塞滿的話，大概裝得了100萬顆吧。

這種獨特的答案，也是順著面試官的論點

即使只選擇1個費米推論，但把面試官的論點都考慮進去，這樣的回答才是令人「舒服」的回答。

你不覺得這樣其實很浪漫嗎？

一想到自己也能做出這種費米推論，各位同學不覺得躍躍欲試嗎？

本章就在各位了解費米推論的深奧和浪漫中畫下句點。

接下來的第2章中，將運用實際問題，從真正的意義上，讓各位體會、感動於性感的解法和動腦方法。