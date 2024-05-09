印度的交通不叫混亂，只要你順著車流開

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現在地球這個國際村還需要更多的全球化嗎？何不更深一步的踏入這片土地呢？

國際管理大師課程中，有一種「十日入世心態」（我在前面的故事介紹過），用來處理公司會遇到的社會、政治與經濟議題。取這個名稱是希望經理們上完課程之後，都能有自己的入世觀，而不是只有普通的全球觀；全球觀就像餅乾切模般一成不變，每個人都採用同一套信念、技術與風格。那麼有什麼方法能夠促進創新呢（有許多公司都非常需要）？答案是：我們應該宣揚管理者的獨特性，而不是同質性。

讓我們思考一下牛津英語辭典（Oxford English Dictionary）的字義：

global，形容詞

字義：1. 全世界的；2. 包含全部的

worldly，形容詞

字義：1. 世間事物的，世俗的，塵世的；2. 生活經驗的，複雜精密的，實際的

全球觀（global）是概括整個地球，但入世（worldly）是「走入塵世」，用「實際的」做法，將「複雜精密的」事情整合起來。我要不厭其煩的強調，大局不一定要從高處開始，透過基層經驗來建構會更好。

位於班加羅爾的印度管理研究所（Indian Institute of Management），就充滿入世的氣氛，而且絕非巧合。對非印度籍的經理學員來說，這裡簡直就像另一個世界；就某方面來說，印度的確是非常脫俗的。第一次來這裡參加單元課程時，我與珍．麥克羅利（Jane McCroary）共乘一輛計程車，她是漢莎航空（Lufthansa）的美國籍經理。從她的反應看來，幸好我們不是搭嘟嘟車（按：三輪輕貨車，在南亞常作為計程車使用），不然情況可能更糟。

幾天後，她問其中一位教授：「交通狀況這麼糟糕，你車要怎麼開？」

教授一臉淡然的回答：「我都順著車流開。」

各位，這就是入世心態！這個狀況的名稱不叫做混亂，而是另一個世界，有著自己的邏輯。

在這次的專題課程中，經理們並非到國外當觀光客，他們受到印度學員的招待，就像在他們自己國家的課程一樣，招待其他國家的學員。最近在班加羅爾的專題課程中，斯里妮瓦珊（Srinivasan）教授演講「經商的文化面向」（Cultural Dimension of Doing Business），開頭第一句話是：「我希望你們用我的觀點來看待這件事。」這也就是入世的精神。

全球觀到底是如何全球化？我問過世界各地的經理們：「你覺得外國銷售額超過總銷售額一半的公司有多少間？」答案少到令人意外。你可以想想，有多少零售商、銀行、食品公司與不動產公司，都是當地性的？

況且，許多「全球」公司總部內，都充滿了「在地」心態的人，就連常常出國巡視的執行長也不例外。公司不需要經理的世界巡迴，也不需要布達總部的地方性指示，而是需要更入世的觀點（無論是公司總部還是各國的據點），讓管理者用由衷感激在地的精神來推廣，並抱持著以下詩句的精神。

《小吉丁》（Little Gidding）／艾略特（T.S. Eliot）