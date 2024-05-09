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數字看中國│需求放緩 4月份中國倉儲指數49

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中國倉儲指數走勢
中國倉儲指數走勢

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中國物流與採購聯合會最新公布的4月份中國倉儲指數為49，不僅較上月大幅回落3.6個百分點，更落至收縮區間。從分項指數來看，同上月相比，業務活動預期指數上升，升幅為2.7個百分點；新訂單指數、收費價格指數、期末庫存指數、平均庫存周轉次數指數下降，降幅在1.4和6.7個百分點之間。專家分析，倉儲市場需求在上月集中釋放後，4月份有所放緩，市場回歸常態化運行。其中，新訂單指數下降最為明顯，顯示市場需求不足的壓力有所上升。

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