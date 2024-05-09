520行情上看21,000點 法人錢進1類股 外資空單出現變化

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政策概念股輪動迎520行情

520總統就職典禮行情先發威，台股8日由政策概念股重電與綠能吸人氣，AI台積電、聯發科、廣達等帶頭衝，內外資齊力拚作多，加權指數逆轉勝，終場黑翻紅上漲46點收20,700點，連四漲，靠攏歷史高點20,883，迎520行情有望上看21,000點。

康和證券投資總監廖繼弘說，那斯達克指數、費半指數7日拉回，輝達、微軟及台積電ADR下跌，主要亞股8日因日圓走貶而偏跌，台股一度拉回下跌106點，但台積電及AI伺服器相關個股撐盤，重電及綠能個股整理後轉強，金融股開低走高尾盤翻紅，終場加權指數在台積電拉尾盤下由黑翻紅收20,700點，距歷史高點20,883點一步之遙。

成交量雖增至4,262億元為近六日最多，低於月均量，大盤自4月22日後的日成交量就低於月均量，因成交量未放大，台股呈現緩步震盪攻堅走勢。

台新投顧副總經理黃文清說，8日台股逆轉勝因內外資齊力作多：投信買超26.78億元，連18日買超；自營商自行買賣部位買超3.87億元，連五買；外資買23.88億元，連四買。

此外，八大公股行庫小幅調節13.67億元，連四日賣超換銀彈伺機撐盤。因指數看回不回，連四日上漲，外資在台指期避險部位淨空單減碼3,622口降至1.56萬口。

第一金投顧董事長陳奕光說，520前台股政策概念重電股、綠能股重啟漲勢，及台積電連二日穩在800元上，政府及主力內資偏多企圖明顯，資金未退場，且美國聯準會主席鮑爾稱不會升息，美國10年期公債殖利率回跌，再激勵電子股買氣回溫。

廖繼弘說，那指和費半均彈回月線及季線上，9周KD值出現低檔收斂略轉折交叉向上，中期調整漸近尾聲，美股科技指數若轉強有利台股電子股表現。靠台積電、聯發科、鴻海等上漲帶動，台股日KD值回升至80以上，整體呈偏強中期調整走勢，依前波9周KD值長時間高檔鈍化強性慣性來說，大盤整理後可望再攻20,883，但成交量未放大，暫看月線20,254點至21,000點間高檔震盪。