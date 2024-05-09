AI PC擋不住 大摩叫好台積電、聯發科

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AI PC與WoA滲透率

摩根士丹利證券指出，ARM架構的CPU供應商高通、輝達、聯發科推出整合度與功耗效率更高的晶片，Windows AI PC趨勢將使全球PC半導體供應鏈重新洗牌，台廠以半導體權值雙雄台積電、聯發科最受惠，推測合理股價進一步調高至928元與1,388元。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，大摩全球PC硬體團隊預期，AI PC的滲透率自2025年將會急速拉升，Windows on Arm（WoA）架構的PC因耗電較低，會是整個AI PC發展的關鍵成長引擎，估計滲透率從2024年的8％跳升至2025、2026年的30％與50％。

AI PC不只有助系統製造商提高毛利率，每台電腦中的半導體內含價值也將提高兩到三成，全球半導體廠商將增加300億美元營收。台系重要供應鏈中，聯發科除是智慧機系統級晶片（SoC）大廠，也不斷將AI運算加入其ARM架構SoC中，在新一代PC CPU設計時將占據優勢地位。詹家鴻斷言，AI PC就是聯發科營運的新驅動引擎。

輝達強大的電競顯卡、AI GPU與聯發科ARM架構應用處理器相結合，將可在設計更輕薄的電競筆電中，提供具功耗效率的AI PC晶片，提升AI功能。估計AI PC處理器2026年將貢獻聯發科營收5％，是聯發科股價重新評價（re-rating）重要因子。

外資財務模型顯示，聯發科獲利進入爆發期，2024年每股稅後純益59.14元，2025年大增44％、至85.34元，2026年EPS更是高達109.83元，突破百元大關。

台積電8日靠著尾盤急拉，終場收802元。摩根士丹利證券認為，隨WoA AI PC持續發展，台積電在CPU的晶圓代工市占率將進一步提升。將台積電推測合理股價提高至928元，若晶圓代工2025年明顯漲價，樂觀情況不排除台積電股價衝上1,180元。

（相關新聞見A3）