工總面對面準總統提5建言 賴清德這樣回應

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工總與賴清德談話重點 ●工總8日舉行理監事送舊迎新午宴，總統當選人賴清德（右）出席致詞。圖左為工總理事長潘俊榮。圖／王德為

準總統賴清德8日出席工總理監事會議時表示，前理事長苗豐強所提5大建言及工總白皮書8項主張，都切合台灣未來經濟發展所需，政府義不容辭協助處理。他並允諾，將台灣建設成亞太營運中心之建言，會請行政院規劃和工總討論，讓台灣在國際產業競爭上佔有更好地位，發揮我國在供應鏈上優勢，維持兩岸和平穩定，讓經濟發展更有韌性。

賴清德520即將上任，他應邀出席「工總第13屆第1次理監事聯席會議」，對工商團體釋互動善意，希望與工總成員共同合作，包括：一，面對通膨，希望政府協助業界提高生產力與數位轉型；二，解決五缺，包括能源、人才等面向，希望照顧科技業及相關上中下游產業；三，希望政府跟業界共同面對新的地緣政治變化及產業鏈重組等問題；四，將台灣建設成亞太營運中心；五，要因應氣候變遷，發展循環經濟及ESG邁向淨零。

賴清德說，政府一定會發揮台灣在供應鏈上優勢，維持兩岸和平穩定、與各國簽訂雙邊貿易協定，甚至於加入CPTPP，讓經濟發展能更有韌性。

至於亞太營運中心，苗理事長認為台灣實力不同以往，這部分會請行政院好好規劃，跟工總討論，讓台灣在國際產業競爭上能佔有更好的地位。

工總籲考量核電 賴清德：未來一起努力

此外，520即將就任之前，賴清德首次與工商團體接觸，出席工總「迎新送舊」活動，親頒「當選證書」給潘俊榮。工總理事長潘俊榮8日當面向賴清德陳述，7大工業國氣候、能源和環境部長級會議公報宣稱核能是最乾淨、低成本、零碳排的能源，建議政府考量此事，賴清德雖未正面回應，但強調「未來大家要一起努力。」

潘俊榮說，全球現有443個運轉中核電廠，有100多座正計劃興建，其中法國就有56座，日韓及大陸都在興建核電廠。特別是G7公報「不再反對核能」，希望政府能從這幾個角度來考量台灣的能源政策。此外缺工、缺水等問題是台灣企業很重要的一環，政府必須為企業準備，才能留住企業。

榮譽理事長苗豐強也認為，核能議題在台灣「很不容易」推動，但當世界共識是「不再反對核能」時，核電的延役甚至重新檢討國家能源政策，「是一個非常好的時間。」

賴清德則表示，工總所提多項主張、建言切合台灣未來發展需要，他很重視，也知道因應氣候變遷、ESG、循環經濟，產業界花很多功夫運用AI來淨零轉型，未來很希望與工總合作。