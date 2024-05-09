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配置多元ETF 迎財神

工商時報主辦〈ETF大未來 投資高峰論壇〉

●工商時報8日舉辦「ETF大未來 投資高峰論壇」，出席貴賓復華投信新金融商品部副總經理廖崇文（左起）、國泰投信量化暨指數事業處副總經理鄭立誠、中國信託投信總經理陳正華、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會理事長劉宗聖、工商時報總編輯賀靜萍、富邦投信總經理林欣怡、群益投信總經理陳明輝、統一投信新金融商品發展處資深副總經理張美媛及工商時報總經理王儒哲。圖／顏謙隆
●工商時報8日舉辦「ETF大未來 投資高峰論壇」，出席貴賓復華投信新金融商品部副總經理廖崇文（左起）、國泰投信量化暨指數事業處副總經理鄭立誠、中國信託投信總經理陳正華、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會理事長劉宗聖、工商時報總編輯賀靜萍、富邦投信總經理林欣怡、群益投信總經理陳明輝、統一投信新金融商品發展處資深副總經理張美媛及工商時報總經理王儒哲。圖／顏謙隆

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有發行ETF的七大投信8日首度齊聚工商時報第一屆ETF投資論壇，建議投資人把握今年台美日三大強勁股市的進場時機，及目前可先領債息、後等債券價差的投資最佳時點，把握AI引領的科技股多頭行情，透過各類ETF累積人生資產。

投信投顧公會理事長劉宗聖表示，2019年以前主要是境外基金帶動台灣基金市場的成長，之後ETF接手，到今年3月境內基金規模突破7.7兆元，與境外基金差距擴大為3.7兆元。

此外，台股主、被動基金自2020年至今年3月底增幅達533％，其中台股ETF規模增幅達905％，受益人數占比72％，宣告台股重回主場優勢。

元大投信董事長的劉宗聖更直接點名美、日、台三地股市，建議再搭配不同ETF，透過多元商品打造屬於自己的資產配置組合。

國內ETF3月底總規模達4.76兆元，占共同基金比的61％，244檔ETF、共17家發行公司。富邦投信總經理林欣怡說，ETF適合作退休規劃，可依年齡及時長選擇配息頻率、調整股債ETF比重等，投資人須先充份了解目標與報酬再選擇適合的ETF。

國泰投信量化暨指數事業處副總鄭立誠認為，依最新Fed點陣圖，至2025年底基準利率中位數為3.75～4.0％，隱含降息6碼的空間，美債市場仍偏多，投資人應把握目前債市的甜蜜投資時點。統一投信也看好長天期美債在降息來臨前的投資價值。

群益投信基金經理人洪祥益分析，人工智慧（AI）去年至今雖漲很多，但每個科技趨勢的循環是10年，相關的台股科技股本益比才20倍，仍有進場獲利機會。中信投信建議投資人把握半導體ETF投資機會，復華投信點出高股息ETF的六大迷思，提醒借貸族、套利族、吃豆腐族都不適合資金「All in」此類商品。

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