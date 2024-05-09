配置多元ETF 迎財神

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有發行ETF的七大投信8日首度齊聚工商時報第一屆ETF投資論壇，建議投資人把握今年台美日三大強勁股市的進場時機，及目前可先領債息、後等債券價差的投資最佳時點，把握AI引領的科技股多頭行情，透過各類ETF累積人生資產。

投信投顧公會理事長劉宗聖表示，2019年以前主要是境外基金帶動台灣基金市場的成長，之後ETF接手，到今年3月境內基金規模突破7.7兆元，與境外基金差距擴大為3.7兆元。

此外，台股主、被動基金自2020年至今年3月底增幅達533％，其中台股ETF規模增幅達905％，受益人數占比72％，宣告台股重回主場優勢。

元大投信董事長的劉宗聖更直接點名美、日、台三地股市，建議再搭配不同ETF，透過多元商品打造屬於自己的資產配置組合。

國內ETF3月底總規模達4.76兆元，占共同基金比的61％，244檔ETF、共17家發行公司。富邦投信總經理林欣怡說，ETF適合作退休規劃，可依年齡及時長選擇配息頻率、調整股債ETF比重等，投資人須先充份了解目標與報酬再選擇適合的ETF。

國泰投信量化暨指數事業處副總鄭立誠認為，依最新Fed點陣圖，至2025年底基準利率中位數為3.75～4.0％，隱含降息6碼的空間，美債市場仍偏多，投資人應把握目前債市的甜蜜投資時點。統一投信也看好長天期美債在降息來臨前的投資價值。

群益投信基金經理人洪祥益分析，人工智慧（AI）去年至今雖漲很多，但每個科技趨勢的循環是10年，相關的台股科技股本益比才20倍，仍有進場獲利機會。中信投信建議投資人把握半導體ETF投資機會，復華投信點出高股息ETF的六大迷思，提醒借貸族、套利族、吃豆腐族都不適合資金「All in」此類商品。