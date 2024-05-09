資通獨撐 4月出口連六紅

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近一年出口表現

資通視聽產品獨好，4月出口訂單「綠肥紅瘦」。財政部公布4月出口貿易統計，金額為374.8億美元，年增率4.3％，雖低於原預期值，仍創下歷年同月次高的紀錄，累計前4個月出口1478.1億美元，年增率10.6％。

針對出口值低於原預期，財政部統計處長蔡美娜解釋，主因有三：一是，全球景氣雖有好轉，不過整體回溫動能偏和緩。二是，人工智慧（AI）商機維持強勁，但智慧手機、個人電腦的復甦狀況不算太理想。三是，多數傳產貨類仍受制於需求面偏弱，且面臨國際競爭壓力，接單穩定度沒還有看到明顯改善。

蔡美娜形容，目前出口的狀況，有如春天的天氣忽冷忽熱，一下花開很多，又下了一陣雨，結果是「綠肥紅瘦」。以4月來講，除了AI助攻資通與視聽產品「萬綠叢中一點紅」，出口值比起去年同月翻倍成長，其餘貨品全盤皆墨。

以往占出口最大宗的電子零組件，4月表現還是沒有跟上，年減17.7％。蔡美娜指出，主要是因為終端需求處於薄弱的狀況，加上因全球供應鏈的重組，很多相關業者擴大在台灣生產，原本出口的轉為內銷，或者生產為資通訊與視聽產品再出口。

蔡美娜表示，如果資通與視聽產品與電子零組件合併計算，4月出口值達到246.8億美元，寫下歷年第三高，年增率16.4％，連續10個月正成長，資通出口表現強於電子零組件的趨勢，短期應會延續。展望5月出口，財政部預估，規模將落在387～397億美元之間，年增7％～10％，連7紅。

蔡美娜分析，綜合全球景氣走向與AI發展前景，今年上半年出口規模值可超越2021年上半年的2,069億美元、創下歷年同期次高，且「毫無懸念」年增率將向一成靠攏。

在出口地區方面，蔡美娜表示，主要市場出口呈兩極化，對美出口因資通訊買氣旺，出口值首度突破百億美元、年增81.6％，雙雙刷新單月最高紀錄；對日因電子零組件出貨衰退及基偏高，年減39.6％，對歐、對陸港也都是下滑。