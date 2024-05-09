亞幣重返升勢 要看日圓、人民幣臉色

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主要亞幣對美元升貶幅

日圓、人民幣決定亞幣走勢。美元指數小幅走揚，加上日圓兌美元又貶回155日圓，新台幣8日開盤跟著主要亞幣下挫，早盤一度貶逾1角，最低觸及32.471元，再度面臨32.5元保衛戰。匯銀主管認為，亞幣要收復失土，除看美國經濟數據及降息預期，關鍵仍得日圓回升及人民幣反彈。

匯銀主管說，日央雖再度講話，但口頭干預作用盡失，加上「五一」後人民幣回落，兩大幣別成領跌亞幣關鍵，新台幣開盤跟貶，8日上午外資及投信匯出，一度回測32.5元關卡，匯價跌至32.46到32.47元後出口商進場拋匯，賣壓也不小，加上外資轉為匯入，終場收32.408元、貶3.8分，總成交量14.015億美元。

央行統計，日圓單日狂貶0.79％，帶動主要亞幣跌趴，人民幣挫0.16％、新台幣貶值0.12％、韓元小貶0.1％。

據指出，美國聯準會已表態今年不會升息，美元指數大幅回落，但反應差不多告一段落，美元指數停在105左右未再下跌，加上近期聯準會官員談話又偏鷹，支撐美元高檔震盪，相對亞幣漲幅就收斂。近期缺乏題材牽引，美元指數還未出現反轉訊號，主要亞幣就跟著走日圓及人民幣走，短線先看下周美國4月CPI數據及後續美企財報，預期新台幣先在32.3～32.5元區間盤整。

此外，近期日、韓都針對匯率進行干預。匯銀主管強調，市場預期心理下，亞幣要大幅走貶空間有限，加上國內經濟基本面好，及520就職可望帶動一波資金行情，提供新台幣支撐，長線確實有望逐步往32元整數邁進，但關鍵是日圓不能一直弱勢下去。