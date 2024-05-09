4月美元強到爆 新台幣REER 近15個月新低

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4月美元超強，新台幣當月狂貶5.52角，貶幅1.69％，月線收連四黑，有效匯率指數明顯下滑。據台北外匯市場發展基金會統計，4月新台幣名目有效匯率指數（NEER）及實質有效匯率指數（REER）分別降至100.73及102.8，NEER降至近五個月最低，尤其REER更是近15個月新低。

據央行統計，4月美元指數升值1.66％，非美貨幣除澳幣及人民幣，其餘全部跌趴。匯銀主管分析，4月市場利空夾殺，除反映美國降息延後，中東局勢也加深美元避險行情。新台幣續貶且貶幅僅次於日圓及韓元，相較加幣、瑞郎、歐元、英鎊等主要幣別貶更兇，反映在有效匯率指數NEER、REER維持下修。

NEER是一國貨幣對應主要貿易對手國的一籃子貨幣，排除物價變動因素的加權統計，當物價上漲率偏高時，NEER上升有助抑制物價上漲壓力；REER是計入物價變動因素的變動指數，REER愈低代表出口價格競爭力愈高，指數升高不利出口價格競爭力，對出口占GDP比重愈高的國家愈不利。

匯銀主管指出，市場認為美國聯準會降息時間點最快落在7月，但多數認為延到9月，在此之前非美幣別難擺脫偏弱格局，新台幣上半年恐是欲強不易，近期亞幣仍有反彈，並未貶到失控，有效匯率指數預期將維持目前的水準。

新台幣今年1月貶5.66角或1.81％，2、3月續挫，4月再下殺5.52角或1.69％，5月以來回升1.34角或0.41％，若緩升走勢不變，有機會創今年月線首次收紅。