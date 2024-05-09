新iPad Pro驚喜 台鏈好盼頭 估這兩檔成最大受惠股

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蘋果發表新款iPad產品，發表兩款iPad Pro，皆內建最新M4晶片且比上一代更輕薄，摩根士丹利證券看好，iPad產品今年出貨可望年增5％，台系蘋果供應鏈將會受惠，其中，瑞儀、GIS-KY營收超過一半與iPad產品相關，為各供應鏈廠商之最。

根據外資估計，iPad相關供應鏈廠商中，占其營收比重在雙位數百分點以上者有：GIS-KY、瑞儀、台郡、臻鼎-KY、仁寶、譜瑞-KY等，其中，前二者營收比重都在5成以上。

iPad營收占比較高之台系供應鏈

蘋果發表會展示新一代的iPad Pro、iPad Air、Apple Pencil Pro與巧控鍵盤，M4晶片亦首度亮相。摩根士丹利證券台灣區研究部主管施曉娟指出，發表會推出新品大致符合預期，其中，更輕薄的iPad Pro搭載M4晶片，則可視為替蘋果產品、甚至是AI PC搭載AI功能揭開序幕。

■AI PC換機前哨戰

蘋果依靠其先進的神經網路引擎設計，聲稱M4應用處理器在功耗表現上領先，而且處理速度快過目前市面上任何一台AI PC。大摩指出，接下來將密切關注市場的反饋，以及搭載M4應用處理器的iPad Pro後續相關AI應用發展。目前看來，這很可能是AI PC進入2025年換機需求的前哨戰，摩根士丹利證券估計，整體iPad今年出貨量將年增5％，上看5,300萬～5,400萬台。

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■AMOLED面板邁向中尺寸

TrendForce則預估，2024年AMOLED iPad Pro 11吋和13吋合計出貨量預估約450萬～500萬台。

TrendForce指出，以AMOLED iPad Pro的出貨量來看，確實較過往iPad Pro系列的規模有所收斂。

不過，iPad Pro系列導入AMOLED面板意味著AMOLED技術往中尺寸面板發展邁向新的里程碑，2024年整體AMOLED平板出貨量約為900萬台，約占整體平板市場的7％。

金控旗下投顧研究機構則指出，iPad在平板電腦全球市占第一、高達38％，iPad自2022年10月來未有新品發布，且2023年出貨年減20％，與全球平板年減21％相當。蘋果上周財報發布時曾預期第二季iPad出貨量將年增雙位數百分比，法人預期，iPad於2024年出貨年增率將達7％。