背靠神山 力旺董事改選含積量高

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矽智財公司力旺今年改選董事，候選人名單飄來濃濃「台積電」氣息，包含台積電董事曾繁城、前台積電研發副總孫元成首次入列。董事長徐清祥表示，新提名董事對公司經營策略、技術合作，多有助益。

總經理何明洲指出，公司IP組合漸臻完備，如持續切入之HBM IP，已開始與國際前三大龍頭洽談；未來隨著HPC晶片邁向更先進製程技術，高密度SRAM快取記憶體更形重要。

本次力旺將改選七董三獨董，曾繁城首次進入力旺董事會，與孫元成皆具備台積電色彩，此外，何明洲及資深副總經理盧俊宏均曾任職於台積電主任工程師一職，為力旺在取得更先進製程驗證之速度更具備競爭優勢。

徐清祥強調，是為符合主管機關要求，強化公司治理；另外，董事會成員依照其專業背景，也會給予力旺經營策略、尖端技術及拓展更多合作機會。

力旺於年初取得台積電N4P驗證里程碑，為高效能運算（HPC）、AI、雲端伺服器等應用帶來更強大的NVM（非揮發性記憶體）技術。力旺透露，正與台積電進行N5A製程，主攻汽車應用之OTP解決方案；N3P也有相當進展。

徐情祥分析，公司產品具備疊加性，過往IP一旦被代工廠或IC 設計廠導入後，未來客戶的每一代製程及晶片都會持續使用。他表示，力旺產品組合強健，除OTP之外，如RRAM、PUF、PUFrt（Root of Trust）等，各項技術皆有客戶陸續採用，授權金入帳後、未來進入量產權利金也將大幅增加。

力旺4月份合併營收達4.87億元，年增37％，較第一季首月營收成長8％，反映庫存調整淡化、客戶恢復投片、晶圓稼動率改善及部分客戶新tape out轉量產，營運可望逐季好轉。

何明洲指出，對未來營運成長具備信心，在過往矽智財積累之下，已超過1,500個產品設計定案，伴隨更多客戶採用、量產，帶動權利金進入正成長循環；2024年主要成長來自庫存調整淡化、新製程／應用轉量產，營運將漸入佳境。