AI業績燒滾滾 緯創、緯穎締最強4月

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AI業績火熱，緯創寫最旺4月，單月營收726.43億元，年增17％，累計前四月營收衝高至3108.71億元，年增13.4％，也登同期新高；緯穎4月營收亦寫下同期新高，達219.63億元，年增20.8％，累計1到4月營收達915.91億元，年減0.88％，則居歷史次高表現。

緯創在3月一波出貨高峰後，PC及顯示器類等三大產品出貨動能雖稍緩，惟在AI伺服器相關業務，訂單需求持續強勁，加上一般通用型伺服器出貨亦回溫，帶動其4月合併營收以年增近17％、達726.43億元，同時推升其今年前四個月累計合併營收達3,108.71億元，年增13.4％，也來到歷年同期新高水準。

以各產品線來看，緯創4月筆電、桌機及顯示器等產品，分別出貨160萬、70萬及80萬台，不過若以第二季整體出貨動能來看，緯創預期，單季筆電出貨將有5％～10％的季增長，桌機更將有雙位數季增幅，顯示器則估有個位數季增。

各界關注的伺服器業務方面，除AI伺服器強勁的成長態勢底定，其含一般通用型的整體伺服器部分，亦估將有雙位數的季增長。至於在法人矚目的輝達下一代Blackwell架構之AI超級晶片平台如GB200、B100系列，外界各方說法不一，不過，最快量產時程落在第四季是業界共識，緯創則仍在前段生產鏈具相當優勢。

緯創針對AI伺服器業務，維持先前總經理林建勳喊出的三位數年增看法外，亦預期自4月起直至年底，皆將有逐月走升、逐季成長的成長動能。至於甫交出亮眼首季營運財報的緯穎，先前亦已定調，今年AI伺服器業務將是逐季增溫走勢向上。