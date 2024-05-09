車用、AI給力 台達電4月營收撐竿跳

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揮別首季獲利季減3成，每股稅後純益（EPS）2.22元創下2020年首季新低的陰霾，靠著車用被動元件和AI伺服器電源出貨挹注，台達電4月營收回神，成功以335.38億元寫下歷年同期新高，另累計前四月營收1,248.36億元，也同步攀頂，從而讓「第二季會比首季好得多，下半年也會優於上半年」的預期，多了幾分勝算。

台達電8日公布4月營收，單月營收335.38億元較去年同期的315.42億元微增6.33％，亦較3月的315.78億元成長6.2％，累計前四月營收1,248.36億元，年增率亦轉正，較去年同期的1,244.01億元微增0.35％，單月和累計營收同創歷年同期新高。

台達表示，4月營收表現亮眼，主要是拜被動元件出貨暢旺所賜，其中尤以車用被動元件成長幅度最高，另伺服器電源的表現也不錯，包含AI伺服器、傳統伺服器電源的接單都見到增溫。

就4月的四大業務範疇營收比重言之，仍以電源及零組件占比最高，達54％，其次為基礎設施，占23％，自動化及交通分別占13％及10％。

展望未來，台達表示，目前仍維持法說會時的論調，第二季會比第一季好很多，下半年表現也會優於上半年。

就成長動能部分，市場關切的AI伺服器電源及散熱部分，台達也有明顯的長進，初估今年首季AI伺服器電源的營收占比已來到4％～5％，較去年的約2％呈倍增，至於散熱部分，台達電也已做好朝液冷散熱布局的準備，包括3D VC、CDU、分歧管、水冷板及冰水主機等解決方案都已備齊，就待「更高階的AI伺服器推出」的東風一吹，據估台達今年下半年液冷散熱就可望進入量產，並於明年開始放量出貨。