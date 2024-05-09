金控前四月大賺 第五家破百億

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金控4月自結獲利

元大金控8日公告4月自結獲利，單月稅後淨利30.53億元，是目前十家已公告獲利金控中的單月第二名，累計前四月稅後純益達122.88億元，是第五家累計獲利破百億的金控，每股稅後純益（EPS）達0.97元

新光金控4月稅後純益34.47億元，是十家公告獲利金控中的單月獲利王，累計前四月稅後賺64.94億元，比去年同期多賺近143億元，亦暫列金控最佳進步獎。

在銀行獲利穩定、壽險有外匯利益、證券受惠台股屢創新高、產險走出虧損陰霾下，目前已公布4月獲利的十家金控合計單月稅後純益達196.22億元，同比成長逾25％，累計前四月合計稅後賺801.89億元，較去年同期成長達42.6％。

連同尚未公告的富邦金、國泰金、中信金及開發金，14家金控前四月稅後純益可望破2,100億元，年成長率仍有望逾9成。

首季獲利已破百億元的有富邦金、國泰金、中信金及兆豐金，元大金4月累計亦破百億元，尚未公布4月獲利的開發金，首季稅後已賺82.14億元，有望在4月或5月亦可望賺逾百億元，第一金控前四月累計稅後賺逾91億元，5月亦可望晉升百億俱樂部，即5月可望有半數金控今年獲利破百億元。

元大金前四月稅後賺近123億元，主要受惠4月台股上沖下洗，交投續熱推升日均交易量，挹注元大證券經紀業務手續費收入，價量齊揚市場交易熱絡，帶動元大證券前四月稅後純益達57.1億元，年增44.8％，元大銀行也因手續費淨收益增加，前四月達35.93億元，年增20.8％。

4月新台幣貶值，挹注壽險獲利，新光金4月稅後賺34.47億元，主因新壽4月賺27.87億元，新光金前四月賺64.94億元，亦是新壽自2月開始連三個月賺錢的結果。

公股方面，兆豐金前四月賺141.2億元，年增縮小至0.9％，主要因銀行、證券子公司獲利下滑，銀行的股票、SWAP等財務操作獲利不如過去三個月