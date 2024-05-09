住宅租金年增率 十年單月次高

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電費調整拉升通膨壓力，房價、物價齊漲，房租上漲壓力更形沉重。據主計總處最新統計顯示，4月住宅租金指數105.88，續創歷史新高，且租金漲幅有擴大的趨勢，年增率達2.37％，為近十年來單月第二高。

根據主計總處統計顯示，租金有感漲勢約已持續二年多，且有擴大的趨勢，過去租金年增率長年在1％以下，即使房價漲幅高，租金水準波動並不大，不過疫情爆發後租金水準有明顯的跳躍式成長，2021年底起年增率即超越了1％，2022年中起年增率更站上2％。

自2022年7月起已連續22個月年增率逾2％，今年4月年增率2.37％，為僅次於2023年1月的2.42％，為近十年單月次高，也是近15個月來的單月新高，租金緩漲的趨勢並未改變。

房地產業者指出，通膨帶動物價上揚，中央銀行連續升息造成房東的利息增加，房價上揚後會反映到租金上，進而對周邊中古屋也有比價帶動效果。

加上近年房價高漲、購屋門檻提高，購屋族紛紛延長購屋籌備期、或短期放棄購屋計劃，使得市場上租屋需求大幅增加，加上租屋市場長年供需失衡，政府推動租金補貼政策，也擴大租屋族的租屋負擔能力，使近年租金漲幅持續擴大。

信義房屋不企研室專案經理曾敬德表示，二、三年前租屋的租屋族陸續到了續約或者合約期滿搬屋的階段，對於租金上漲的感受最為強烈，二、三年間漲幅明顯，不過現在房價水準也高，要買房相對負擔重，也只能繼續找合適的房子承租，但發現市場上都是租金大幅上漲後的房子，所幸政府的租金補貼與社宅出租政策，可以幫忙房客吸收一些租金上漲的壓力。