蝸居時代！ 基本居住水準 每人僅3.95坪

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內政部國土署101年訂法定「基本居住水準」，平均每人最小居住樓地板面積約3.95坪，已12年未調整，內政部長林右昌8日表示，此水準涉及國家社會經濟發展狀況，亦影響建築設計規劃，須慎重研議。國土署指出，已補助地方政府執行二年的清查計畫，預計7、8月提交報告，最快年底前將檢討調整一般居住生活所需的必要空間。

蝸居時代，國土署表示，法定基本居住水準除用於提升、保障居住品質，提升租屋市場的居住水準，也會應用在都市計畫及建築設計，衡酌民眾住宅居住樓地板面積及公共設施空間等配置規劃。

住宅法規定，中央應衡酌社會經濟發展狀況、公共安全及衛生、居住需求等，訂定基本居住水準，作為住宅政策規劃及住宅補貼的依據，且應每四年檢視修正；不符基本居住水準的家戶，得訂定輔導改善執行計畫，確保符合基本居住水準。

據國土署定義，基本居住水準指一人居住時，平均每人最小居住樓地板面積約3.95坪，且須具備大便器、洗面盆、浴缸或淋浴等三項衛浴設備；二人居住最小面積需5.27坪（平均每人2.63坪），三人最小為6.59坪（平均每人2.19坪）等。

外界質疑，法定基本居住水準已12年未調整，國土署說明，106年即委辦檢討計畫，但考量調整可能衝擊申請租金補貼者權益而暫緩；111年委託研究計畫，111年底以二年期補助地方政府辦理清查，檢討生活必需居住空間的面積，地方政府預計7、8月陸續提交清查結案報告。

國土署指出，現行平均每人最小居住空間，是以個人居住房間及衛浴設備計算，並未包括室內公用走道活動空間、牆壁厚度及室外公共空間面積等；國土署表示，將等各地方政府清查結果，針對平均每人最小居住樓地板面積適度調整，儘速依法修正。