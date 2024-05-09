未來房市主流… 李幹樂：要像男人的白襯衫

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豪宅市場再度面臨政策壓抑，內政部針對私法人以買宿舍名義購置豪宅，新增限成屋、禁買高價住宅、公司成立至少一年及員工五人以上等三大限制，精耕台北市豪宅市場的慕樺廣告董事長、桓邦建設董事長李幹樂8日表示，新政策一定會影響豪宅市場，業者只能尊重政府法令；預期未來房市主流，一定要像「男人的白襯衫」，以三房至四房「一輩子都不退流行」的產品為主。

李幹樂8日分析內政部預告修正「私法人買受供住宅使用之房屋許可辦法」的三項限制，對豪宅市場，當然會有影響，私法人買房採許可制，申請案在今年總統大選前都可望審查通過，但今年選後，幾乎都沒過，公權力掌握在政府手中，身為業者，只能尊重政府法令。

手中有不少高單價、高總價代銷案和自建案的李幹樂指出，新政策對總價上億元的產品，比較有影響。李幹樂表示，現在台北市適合作大坪數豪宅的機率已不大，大部分已朝向中小坪產品，未來像「男人的白襯衫」或藍領襯衫，三房、四房這類產品，一輩子都不會退流行。

李幹樂表示，新加坡、香港等先進國家，在少子化、小家庭愈來愈多之際，大坪數產品逐漸減少，要做200、300坪以上大戶產品機率已不大；相對來說，大戶產品以後反而會是稀有貨，若政策法令沒有解放，有需求的買家，就會用自然人名義來買。

觀察下半年房市趨勢，李幹樂表示，在通膨壓力下，最近房市還不錯，比有些專家預期要好一點點；展望下半年，應該表現持平，目前沒有看到特別不好消息，而且兩岸比較緩和，加上缺工缺料，原物料、營建成本也沒有往下跌，電費又漲、碳費開徵在即，其實房價很不容易降下來，除非有很大利空，所以下半年應會保持一定溫度，慢慢往前走，是可以預期到的。