520行情點火 公股銀樂觀台股再創高

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市場仍是預估美國下半年可望降息，近期美股重回上升趨勢，那斯達克、費城半導體等都站回所有均線，美股龍頭科技股陸續回到多頭格局。公股銀看好台股520行情本周已開始啟動，預估近期有望挑戰指數前高20,883點，再創歷史新高。

公股銀持續看好台股大盤，這波台股自去年10月低點的15,975.91點，上漲至今年4月，最高來到20,883.69點，大漲4,907.78點，當時就分析底部在19,000點附近。大盤4月19日跌至19,291點就回穩，公股銀跌至近2萬點時即逢低加碼，評估已回到原來的上漲趨勢，現在更有520行情可期待，初步目標看向21,000點。

操作策略上，公股銀評估，將視金融市場變化審慎機動調整部位，優先考量產業前景較佳且具備競爭優勢的企業，如半導體族群及受惠於AI商機運用的類股，AI相關產業仍然是核心產業，如晶圓代工龍頭及相關設備、AI伺服器、散熱、機殼等都看好。另外，520行情及長線也看好營建、水資源、生技產業等，後續密切觀察重要個股財報及法說會的表現及內容。

公股銀主管強調，現在鎖定主流產業，搭配穩健、質優標的，並檢視個股的基本面、技術面及籌碼面，適時來回操作具有競爭力且較不受景氣波動影響優質標的，並逢低進場布局，其中高股息殖利率個股，一直都是布局重點所在。

另從金融股表現來看，近期由高股息殖利率、併購概念股、獲利表現佳等相關個股領漲。8日金融股小漲0.03％，當中包含中信金、新光金、第一金、華票、兆豐金、玉山金皆為上漲，且以中信金上漲1.11％、新光金上漲1.01％，表現居領先。

公股銀主管認為，金融股籌碼仍相對安定，隨著法人、ETF持續增加部位，散戶融資使用率又偏低，金融股大多頭行情仍可期待。