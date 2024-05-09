經濟回溫、通膨可控 民營銀行經營環境 惠譽升評

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣經濟回溫、失業率維持低點、通膨可控下，惠譽信評表示，儘管美國和大陸等主要貿易夥伴的經濟有所放緩，但台灣穩定的銀行經營環境，仍將支撐民營銀行財務表現和評級，因此將台灣民營銀行經營環境得分，從a上升到aa。

亦即相對穩定經營環境，加上預期2025年中央銀行可望降息1碼（0.25個百分點），人均GDP可望上升到3.5萬美元，及各民營銀行積極強化財務結構等因素，預期都可讓台灣的民營銀行資產品質不至惡化，即逾放率不會大幅攀升，吃掉獲利。

惠譽信評認為，隨台灣經濟復甦，加上持續的低失業率，適度的通膨和人均GDP改善，可減輕對銀行資產質量惡化的影響，支撐民營銀行穩定的資產品質。

惠譽預期，台灣央行3月升息半碼後，今年內將不會再進一步升息，且這次升息對借款人的還款能力影響不大，意即對銀行的利差和放款品質影響有限，今年銀行業核心獲利將保持穩定，得益於銀行放款和手續費收入的穩定增長。明年預期央行會降息1碼，抵銷去年和今年升息的影響。另外，信用成本將保持溫和，儘管可能從低基期上升，主要來自於海外放款和疫情期間的紓困貸款。

台灣的銀行業資產品質維持穩定展望，惠譽指出，多數銀行去年的盈利能力持平或改善，信貸成本較低且交易收入較高，穩定的核心獲利和適度的資產增長，應能維持民營銀行充足的資本。預計自2025年1月起生效的巴塞爾協定III新規，對銀行的資本影響有限。儘管部分銀行的市場地位較小，但溫和的通膨，穩定的利率，及充足的流動性，應可支持民營銀行的資金狀況。

惠譽並預估2024年和2025年台灣經濟成長分別為3.2％和2.6％，2025年台灣人均GDP將超過3.5萬美元，主要是因為國際對台灣出口需求改善，尤其是針對AI相關科技產品的應用需求，促進半導體製造商的出口，因此，對台灣民營銀行經營環境得分，將從a上升到aa，財務表現穩定。