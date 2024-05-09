暖化衝擊 國家級氣候報告示警

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全球暖化 台灣未來氣候變化

《氣候變遷因應法》通過以來，第一本國家級氣候調查報告8日公布。環境部與國科會聯合發布的「國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適」科學報告指出，若暖化持續，包括雲林、台南、彰化等縣市將面臨淹水風險，本世紀末台灣夏季會長達七個月看不到冬天，且極端暴雨成為常態、農作物產量下滑，海溫上升也將對水產品漁獲量造成衝擊。

環境部次長施文真表示，上述研究成果及數據，將協助各部會、地方政府研擬因應氣候變遷時的調適行動，作為產業面對減碳、永續經營戰略的參考指引。

此份報告分五大章節，主要包含全球及東亞氣候變遷概述、台灣氣候變遷現象與衝擊資訊、氣候變遷風險與調適科學架構等。

報告指出，若暖化持續、溫室氣體減量不積極，全球地表升溫超過1.5°C將在2030年代初期實現。21世紀末，低排放情境，全球地表升溫約1°C；高排放情境，則可能升溫3.3°C～5.7°C。

報告強調，台灣未來勢必受到氣候變遷的影響。在糧食安全項目中，水稻產量整體呈下降趨勢，世紀中、末分別減少13％及18％；畜牧業包括蛋、肉、乳製品等產能縮減。在暖化2度C下，文蛤高溫危害風險增加。遠洋漁業部分，海水溫度上升1度Ｃ，單位漁獲量下降15％。

至於季節變化上，若暖化趨勢不做出改變，2040年後夏、冬季節將不再明顯，到了21世紀末，台灣夏季天數將達七個月，幾乎無冬季的存在，全年維持溫暖至炎熱的狀況，高溫超過36°C的天數將增加75天。

台灣乾濕季也將出現極端現象，降雨將呈現「乾越乾、濕越濕」趨勢，極端暴雨事件會從每50年發生一次，縮短為10年；5、6月的梅雨季則容易出現暴雨情形，連續不降雨日數延長，中部及南部尤為明顯。

颱風部分，報告顯示，侵台颱風數量可能減少，但風速與降雨有增加趨勢，即強颱頻率增加。海平面上升幅度也會隨著颱風暴潮影響，導致沿海低窪地區排水困難與淹沒面積增加。

在海岸影響層面中，未來氣候變遷情境下，21世紀末雲林、嘉義、彰化和台南等沿海鄉鎮淹水風險將增加，海平面上升將淹沒部分縣市土地。若暖化上升1.5度C，雲林、彰化、台南淹沒面積比超過2％，基隆則超過1.5％；若暖化上升2度C，新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣市、高雄市等也將受影響。