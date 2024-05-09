碳費將上路 台泥：進口品應同步碳盤查

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環境部於碳費子法中將碳洩漏風險納入考量，台泥董事長張安平對此表態，願支持碳有價的作為。張安平說，溫室氣體需要由上而下來處理，他不認為溫室氣體可不用成本排放，所有排碳都要付出代價，因此應設有溫室氣體排放費用。

台泥呼籲政府依據碳邊境調整機制CBAM將碳定價制度延伸至邊境精神，在2025年本地企業支付碳費時，依氣候變遷因應法，同步要求需支付碳費產業對應進口原材料與產品，申報碳含量等資料，替實施台版CBAM預做準備。

台泥認為，環境部設定碳洩漏風險係數值，僅能短期緩解碳定價對國內經濟衝擊，長期來看，若無台版CBAM的配套，將發生台灣與其他國家間碳洩漏問題。台灣作為全球供應鏈重要一環，如像金屬產品如扣件等中小企業，誤用了未在台灣或出口國支付碳費（稅）的進口高碳排原材料，做成成品，等到出口到歐美市場時，才發現產品碳足跡太高、可能必須負擔更高的碳成本，會削弱台灣整體出口的競爭力。

政府若不實施台版CBAM，碳費上路後，將促使更多高碳洩漏風險企業從製造商變成進口加工業；以水泥鋼鐵業為例，恐讓部分業者減少本地生產量，大幅進口國外無碳足跡資訊、無須負擔碳成本的低價原物料，再進一步加工，即可能達到環境部子法中的減量指定目標。這些進口原材料，沒有透過台版CBAM推行，公部門根本無法掌握碳排資訊，導致在邊境產生碳破口，無疑是將台灣碳排轉移到其他國家。

台泥理解台版CBAM無法即刻上路實施，然而本土產業開始負擔排碳成本，相對應的進口原材料與產品，也應善盡碳盤查與揭露的義務。台泥呼籲環境部，應制定台版CBAM進場時間表，完善碳定價機制，也讓相對應的進口原材料與產品廠商預作因應準備。