碳費將上路 台中建商：勿引起綠色恐慌

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全球掀起淨零碳排的新趨勢，身為碳排大戶的營建業首當其衝。大台中不動產開發公會理事長王至亮8日建議新政府，隨著碳費新法令與新措施上路，應制定更明確的規範並提供實質獎勵措施，例如土建融優惠貸款或抵稅獎勵，加速營建業界的減碳行動，否則「綠色通膨還沒來，先引起綠色恐慌」。

王至亮指出，今年起排碳量超過2.5萬噸的事業體，均被列為第一批納管徵收碳費的對象，以今年的排放量為依據，並於2025年繳交第一筆碳費，其中包含與建築產業相關的鋼鐵、煉油、水泥等，但包括收費辦法等相關子法至今尚未出爐，讓營建業者無所適從。

他強調，淨零碳排對建築業來說，是挑戰也是全新的綠色商機，挑戰在於選用低碳或碳封存的建材，製程改變使成本增加，勢必反映到營建成本上，粗估至少增3成，營建業亟需政府明確的引導，並給予業界合理的生存權，尤其是長期被污名化的中小型建商，在土地、建築融資等方面，受到嚴格的金融限縮。

王至亮建議，可否結合金管會的「綠色金融3.0」政策，以鼓勵代替懲罰，讓達到減碳目標的營建業者與民眾，享有更寬鬆的貸款條件，例如比照危老都更案，將綠色建築的土建融提高到7、8成；而民眾若購買逾4,000萬元的綠色建築，貸款成數可由目前4成放寬到7～8成。

統計顯示，目前營建業缺口超過10萬人，今年第一季營建業人力需求來到歷史新高，儘管內政部去年首度開放營建業民間移工限制，但實際核配約1.5萬名，仍不敷運用；尤其台中，綠美圖、大巨蛋等多項重大公共工程如火如荼進行中，年底還將迎來台積電中科二期最先進製程新廠擴建，都面對缺工考驗。