國際電價管制樣態 罕見國會介入

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針對在野陣營聯手推動《電業法》修正逕付二讀，台電找遍各國作法，多採行政部門與電力監管機關決定模式，加上一定專家審議與透明機制。一旦電業法修法通過，台灣恐成全球極少數電價調整需經國會同意的國家。目前僅非洲奈及利亞出現國會介入電價情況，但也只是檢視程序，並非實質介入。

我國電價審議是由經濟部召集「電價費率審議會」進行審查，這是立法院2015年1月決議通過電價費率計算公式修訂，並設置電價費率審議會，2017年1月修正電業法並訂定子法，電價由費率審議會審議電價後，台電依其決議辦理。

台電近期蒐集各國管制電價審議模式分析呈現六種樣態，副總兼發言人蔡志孟說，一般電業自由化國家，多由市場機制決定，例如英、德，但在俄烏戰爭後，燃料價格飆漲，英德政府才介入設定漲價上限，確保漲幅在民眾可負擔範圍。

他指出，多數國家主要都由行政機關決定，並加入一定「專家審議」與「透明機制」，在行政部門或電力監管機關中成立委員會，或舉辦公聽會，或進行跨部門協商等作法，透過獨立運作及專業評估，建立電價及各項費率專業審查制度。

另法國、日本、新加坡皆屬自由化和管制併行國家。蔡志孟說，法國是由行政及監管單位兩者共同決定電價。而日本雖開放市場競爭，但一般沒有購電選擇權的小用戶，電價仍受管制。在俄烏戰爭後燃料暴漲，電業欲調漲電價，是由經產省（METI）成立電價費率專家會議審查，納入公開聽證會、公眾意見與相關部門機構意見考量後，才核准實施。

至於韓國和台灣一樣，都是國營管制電價國家，韓國電價交由產業通商資源部轄下的電力監管委員會（ERC）審議，再由相關部會協商後公布實施，就是行政機關決定。台灣則因維穩物價考量較多，由行政機關再搭配由學者專家、工商與消費者團體代表及行政機關代表組成審議委員會，也是行政機關決定電價。

國會直接介入電價審議相當罕見。蔡志孟說，今年4月奈及利亞電力監管局宣布電價調漲最高達300％，眾議院質疑程序正當性，宣布暫停調漲，並成立特別委員會，召開價格監管公開聽證會，調查與確定政府電價調漲程序合法性及合理性。惟奈國國會介入屬檢視程序，非實質介入。

立法院3日表決通過將電業法49條修正逕付二讀，未來電價審議會決議，「應於1個月內送交立法院審議後實施」。倘若修法代表立院對電價方案取得「同意權」，外界擔憂，恐將開全球電價審議制度先例，值得關注。