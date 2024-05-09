不爭了 張國政大賣長榮航持股

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長榮航空今年前十大股東變化

長榮集團「海空分治」確定落空，集團老三張國政並未採納大哥張國華意見，即「從市場上買到足夠的長榮航股票，屆時會支持他經營長榮航」，根據最新資料顯示，統計至3月31日，張國政不但未加碼反而大舉出清，已不在長榮航前十大股東名單之內，由挪威主權基金接收籌碼、首次入榜居第六大。

張國政為長榮集團創辦人張榮發的三子，曾被視為接班人，2002～2003年擔任長榮航空董事長，2007年曾任集團副總裁，同年7月再轉任中再保副董事長，之後因張國煒回到集團任職及與父親張榮發理念不合等種種因素退出家族企業。

張國政對航空產業情有獨鍾，與張國華談分家時，就不斷釋出希望能經營長榮航。張國華曾接受專訪時不斷強調，兄弟四人誰想經營集團那家公司，就用分家的資金進場買到足夠股票，「我一定百分之百支持」。

近一年長榮集團四兄弟同意和平分家，陸續清算家族旗下所控股的長榮國際、巴拿馬長榮國際二家公司的資產及股票，陸續將清算後的龐大資金分給四人。

原本張國華期望張國政會增加長榮航股票，因外傳分配的資金好幾百億元，足夠讓張國政買足，長榮航內部也高度關注會買到多少，等著張國政來接手。

惟事與願違，根據最新資料顯示，張國政不但沒有增加持股，反而大舉減碼長榮航，甚至連老四張國煒也一併賣股，與大哥張國華以實際行動及雄厚的資金從市場上買回長榮股票大相逕庭，張國華說到做到，實現經營理念，深耕長榮集團。

根據資料顯示，張國政去年持有長榮航92,460張，持股1.72％，居第七大股東，但今年已不在前10大股東名單中，研判出脫6萬張以上，甚至可能已出清。

對照張國政持有長榮航的最高水位在2007年的11.87萬張，持股3.01％，為第四大股東，當時也是張國政在集團內的氣勢由最旺轉衰的關鍵年，直到現在的局面，令人不勝唏噓。

事實上，張國華今年3月時解任老三張國政在長榮國際董事長及總經理的人馬，當時應已知道張國政出脫長榮航股票，放棄爭取經營。

另外，老四張國煒也大幅減碼長榮航，去年持有48.03萬張，持股8.86％，目前降至4.92％。弟弟派賣出持股由挪威主權基金接收籌碼，挪威主權基金今年首次入榜前10大股東，持有1.44％，居第六大。