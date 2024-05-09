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台驊：五一後發貨量增 海空陸鐵全漲

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台驊控股今年海、空、陸、鐵四大事業群同步走出營運谷底喊衝，帶動首季營收寫近五季新高，加上利息、匯兌收益挹注，稅後純益2.89億元、年增近1成，每股稅後純益（EPS）達1.88元；4月在空運事業月增四成下，營收達19.77億元、月增18.05％、年增79.5％，創2022年9月以來單月新高。

展望第二季，台驊預估大陸五一長假後，發貨量將快速回升。紅海事件帶動歐、美線海運價格較去年翻倍漲，全球終端零售開始重建庫存需求，本周歐洲線運價約3,800～4,000美元，美西線約4,100～4,300美元，美東線約5,300～5,400美元，訂艙滿至5月底。

台灣AI、大陸電商大量出貨，則是推升空運價量增長關鍵，尤其大陸快時尚電商對空運影響大，反映在台驊4月空運營收大增4成。

台驊為擴大營運，取得多家航空公司往來歐洲及美洲穩定艙位，同時複製打入大陸電商龍頭供應鏈經驗，配合年中購物旺季需求，第二季將爭取更多大陸電商客戶。

台驊首季營收46.57億元、年增38.31％，其中海運事業年增55.2％，是集團成長火車頭，其次是空運事業營收年增34.04％，受惠美國進口電商貨需求熱絡，完成多趟包機業務。

值得注意的是，全球電動車競爭白熱化，加速整體鋰礦砂倉儲周轉動能，在美國、澳洲鋰礦砂大廠持續布建庫存下，台驊第一季江船貿易以及倉儲收入增長，內貿物流事業群營收年增15.53％。

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