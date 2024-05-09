長榮航、長榮 營運齊旺

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長榮航空、長榮海運營運齊旺！長榮航總經理孫嘉明8日表示，貨運需求很熱，上半年淡季不淡，下半年傳統上本就優於上半年，整體客運、貨運今年旺一整年；長榮則是受惠價量齊揚，4月合併營收繳出年月雙增的好成績。

價量催油門，長榮8日公告4月合併營收達318.14億元，是連續三個月維持在300億元之上，月增5.63％，年增42.43％，創2022年12月以來16個月來新高。長榮前四月合併營收1,204.52億元，年增35.09％。

長榮4月營收呈現年月雙增，是受惠於4月前幾周市場運價略呈下跌，然已於月底逐步回升，整體貨量則持續回溫，較3月增加許多。5月為北美線換合約，今年合約價比去年同期調漲超過5成，預料長榮5月合併營收將朝著350億元邁進。

長榮航空方面，孫嘉明8日參加新北天際影展時表示，電商、AI伺服器、汽車零組件訂單暢旺，4～5月貨運很熱，淡季不淡，客戶要求位置要不到，希望能簽訂半年及一年的長約，「但位置很滿我們只能惜售」。

由於長榮航4月8日第九架的波音777F貨機交機投入北美航線營運，將適時貢獻貨運業績，短期內無新貨機加入，接下來等待2025年起陸續執行三架波音777-300ER的客機改貨機工程計畫。