大陸新能源車大爆發的機遇

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天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）日前訪問中國大陸，且獲國務院總理李強接見，雙方藉此會晤各取所需極其明顯。君不見，因應全球「2050淨零排放」目標，新能源汽車（純電動車、油電混合車、插混車、增程式電動車，氫動力電動車）不僅成為全球新興創新科技，市場亦迎來了爆炸性成長。

根據彭博新能源財經預估，電動車銷量將在2037年超越傳統燃油車，產值可達2.1兆美元。值得注意的是，大陸自2009年以來穩居全球最大的汽車消費市場。而且，2021至2022年間汽車出口接連超越韓國及德國，去年銷量占全球三分之一，迎頭趕上日本而躍升為全球最大汽車出口國。

至於新能源汽車發展「上半場是電動化，下半場是智慧化」，大陸電動車過去在政策支持以及產業競爭下，吸引許多國際電動車零組件企業以及新創公司前往投資，進而帶動電動車零組件發展優勢。尤其，在人工智慧（AI）以及各類的感測器、軟體技術快速發展，同時又是全球鋰電池主要生產國的優勢下，一路急起直追。如今，非但是電動車製造大國，亦為全球最大消費國。國際能源總署（IEA）預測，大陸去年電動車占全球銷量的6成，歐洲和美國則各僅占25％和10％。今年全球電動車銷售將強勁成長至1,700萬輛，預估到2035年時，大陸占比近33％、美歐則約20％左右。

■30年磨一劍，陸電動車勃發非偶然

進一步言之，大陸電動車能有突飛猛進的成果，其實是歷經30年的有序發展而來，而非一步登天。早在20世紀90年代初，即開始探索能夠減少環境污染，擺脫燃油汽車技術，實現汽車大國的發展路徑。迨自「第八個五年計劃」至「十一五規劃」期間，循序漸進地研發，尋求突破，成功培育電動車成為戰略性新興產業。2007年發布《新能源汽車生產准入管理規則》，揭開產業規範化管理的序幕。2009年又發布《汽車產業調整和振興規劃》，提出50萬輛新能源汽車產能，新能源汽車銷量占乘用車銷售總量5％的發展目標。

2012年發布《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012～2020）》，確立了以純電驅動為主的技術路線，以及2020年的新能源汽車累計產銷量超過500萬輛，新能源汽車、動力電池及關鍵零部件技術整體上達到國際先進水準，形成具競爭力的新能源汽車企業。

緊接著就是進入市場化發展和對外開放階段，《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分並行管理辦法》、《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2018年版）》、《新能源汽車產業發展規劃（2021～2035年）》等政策陸續出台，讓新能源汽車產業加速向市場驅動轉型，對外開放力度擴大，也提升了國際爭力。2021後，在實現2030年「碳達峰」以及2060年「碳中和」的「雙碳目標」下，新能源汽車出現高速增長。2022年，自主品牌新能源車銷售占比近8成，其中比亞迪超越特斯拉成為全球新能源汽車銷量冠軍，並且正在海外大舉擴張，次年更擠進全球汽車銷售量第九名。

■兩岸合打世界盃，可望創雙贏

不過，除內部因素制約外，大陸電動能產業也面臨外部阻力。首先，在美國晶片出口禁令下，如何提升自主研發能力，解決「卡脖子」問題，仍有待考驗。其次，歐盟已宣布正式開展對大陸進口電動車的反補貼調查（包括比亞迪、上汽和吉利），以決定是否開徵反傾銷關稅。又美國對從大陸進口的汽車徵收27.5％關稅，此一貿易壁壘讓大陸汽車業向美國出口變得困難。

據悉，台灣有不少零組件供應商已打入多家大陸自主電動車品牌，除傳統車廠新能源車外，也供應蔚來、吉利、小鵬和長城等大廠。坦然言，合則兩利，兩岸若能共同打世界盃，則有望創造雙贏。