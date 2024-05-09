財富差距66.9倍 是怎麼出來的？

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好不容易，千呼萬喚，4月底主計總處終於召開「家庭財富分配統計」記者會，拿到新聞稿的心情好比拿到試題，一頁一頁翻，一張表一張表的找，尋尋覓覓，15頁的新聞稿就是看不到五等分位財富差距。

奇怪了，民國80年的報告明明有16.8倍數字，何以這次看不到，找著找著，看到前20％平均每戶財富5,133萬元，後20％只有77萬元，拿起計算機一算，不得了是66.7倍，這份新聞稿原來真是考題，要大家自行計算一下。

算出來總要對一下答案，最後在記者詢問下，國勢普查處處長潘寧馨才勉為其難得說出標準答案是66.9倍，和我們算的差了0.2倍，這是因為新聞稿只列到萬元，後面附表列到千元，四捨五入所致。

潘處長說，80年是用調查資料推估，今天是用大數據估計，兩者的統計方法不同，不建議拿來比較。可是重點就是比較，比較了才清楚歷經30年變化有多大，是什麼原因造成這個變化，這個變化是否會複製到未來十年、廿年，如果會，又該如何未雨綢繆，以免這個社會的不均度擴大，讓經濟問題題變成社會問題。

如果我們不能和30年前比，是因為統計方法不同，那麼我們也就無法和法國、德國、日本、韓國、美國、澳洲比，因為他們的數字是用調查推估的，和我們採大數據的估計不一樣。如此說來，他們吉尼係數比我們高，他們前20％財富集中度比我們嚴重，也不能說明什麼，所謂我們財富分配較他們均勻的結論，也就無法成立了。

66.9倍為本次新聞重點，應在意料之中，與其最後猶抱琵琶半遮面的說出來，倒不如明白的在新聞稿裡寫出來，至於衡量財富分配是用吉尼係數好？或用前20％財富集中度好？還是五等分位差距好？其實各有好處，有些具統計上的充分性，有些雖無充分性卻有讓人一望即知的優越性，只要說明清楚，讓外界自行判斷即可。

這次主計總處能在中斷30年之後，再度發布財富分配統計，能完成這個不可能的任務，自應予以嘉獎，主計長朱澤民雖然即將離開內閣，卻也建議每四年公布一次，這誠然是好建議，惟其如此才會讓這份統計更有價值。歷史有通史與斷代史之分，主計總處應該讓這份統計成為通史延續下去，千萬不可成為斷代史，再翻下一頁又已過30年了。