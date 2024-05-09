Fed官員放鷹 不排除升息

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美元指數近一年走勢

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）唱鷹，稱通膨進展受房市強勁影響停滯，引發聯準會（Fed）貨幣政策限制性是否足夠的疑慮，目前的高利率可能須維持更長時間，或許今年全年都不變。他表示升息的機率很低，但未完全排除。

追蹤美元兌一籃子貨幣表現的美元指數8日止跌回升，最高一度來到105.64，上漲0.2％。之前由於美國降息延後，美元指數強升至6個月高點。

卡什卡里周二發文特別點出，持續性的住房通膨是潛在指標，反映中性利率 （不限制也不刺激經濟）短期內可能走高。

由於房市是貨幣政策影響經濟的關鍵管道，其展現韌性掀起決策者與市場是否誤解中性利率的質疑。Fed政策對經濟的限制性不如預期，代表Fed在冷卻通膨方面尚有努力空間。

房市是當前驅動通膨的主力之一，即便房貸利率盤旋在逾20年新高附近，供給短缺使房價居高難下。

卡什卡里在文章寫道，Fed現在面臨通膨放緩是否仍在進行的問題，究竟通膨只是得花比預期更長的時間降回2％目標，亦或滯留在3％水位附近，意味Fed要實現通膨和就業雙重目標還得再加把勁。

卡什卡里周二出席米爾肯研究所的2024全球會議談到，「升息的門檻相當高但也不是無邊際」，儘管機率低他不排除調高利率的可能性。

他補充指出，若Fed官員最終相信通膨頑固，停滯在目前的3％水位不動就得升息，必要時會這麼做。

最可能的情境還是利率長時間維持現狀。卡什卡里表示，「倘若通膨開始回落，或我們目睹勞動市場明顯疲軟，我們或許就會降息。」

卡什卡里在Fed3月例會曾預估今年2度降息，但他周二表示，6月例會的降息展望會視接下來的通膨數據而定，可能預期今年降2次，也可能不降息。

華爾街券商摩根士丹利7日最新報告指稱，考量到美國通膨降溫近幾個月來不見進展，Fed需要較長時間增強降息信心，故而將Fed啟動降息時間，由先前預測的7月推遲到9月，但仍維持今年降息3次、每次降1碼的預估。