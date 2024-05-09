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加密幣交易量 歐洲躍全球第二大

歐洲加密貨幣交易量占全球17.6％，為全球第二大加密貨幣經濟體，僅次於北美。圖／摘自Unsplash
歐洲加密貨幣交易量占全球17.6％，為全球第二大加密貨幣經濟體，僅次於北美。圖／摘自Unsplash

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根據區塊鏈分析公司Chainalysis報告顯示，在2022年7月至2023年6月間，中歐、北歐和西歐（CNWE）的加密貨幣交易量占全球17.6％，為全球第二大加密貨幣經濟體，僅次於北美，顯示歐洲投資人成為幣圈的領導勢力，對加密貨幣的興趣預料持續增加。

中歐、北歐和西歐地區包含了對加密貨幣接受度最高的6個歐洲國家－英國、西班牙、法國、德國、義大利和荷蘭。歐洲加密貨幣交易活絡有4大原因，包括其他地區主管機關打擊加密貨幣產業、流動性是投資核心、去中心化金融服務收益，以及技術進步。

第一，其他地區打擊幣圈。在中國大陸等亞洲國家禁止加密幣交易和挖礦，以及美國持續強化加密幣監管之際，歐洲市場則因為監管較寬鬆而受惠。歐洲交易量提升最主要是受到亞洲交易活動減少推動。隨著市場流動性增加，歐元是現貨加密幣交易第二大的法定貨幣，僅次於美元。

第二，流動性。對機構投資人而言，流動性充足的資產才是可投資標的。歐洲機構投資人能夠接觸提供更廣泛加密幣ETF、指數投資證券（ETN）、基金和衍生性商品的交易所。

第三，DeFi是歐洲地區最受歡迎的服務類別，占整體加密貨幣價值的54.8％。過去幾年來，DeFi在中歐、北歐和西歐地區接納加密貨幣中扮演重要角色。歐洲投資人押注DeFi的主要理由是追求收益和技術。

第四，技術進展。歐洲金融機構熱切擁抱新技術，這項趨勢源自於歐洲對IT基礎建設的重視，超越美國同業。因此，金融機構不再將去中心化視為威脅，而是大有可為的機會。

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