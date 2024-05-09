再生能源全球發電 首破3成

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全能再生能源發電占比變化

歐洲能源智庫Ember在8日發表最新報告表示，由於太陽能與風力發電持續大幅增長的帶動，讓再生能源在2023年占全球總發電量比率提高至30％創新高，令人樂觀預期2030年全球再生能源發電量增加2倍目標更可能實現。

Ember在全球電力檢討報告中指出，2023年全球電力有30.3％來自再生能源。比率高於2022年的29.4％。若跟2000年的19％相較，令人對再生能源發展趨勢更有信心，尤其是太陽能發電量增長特別明顯。

該報告指2023年太陽能和風力發電，占全球總發電量比率達13.4％，若加上水力等其他發電方式，使整體再生能源占全球總量比率得以超過30％。

太陽能和風力發電占全球總量比率，在2000年合計僅0.2％，但隨著兩者不斷受各國重視和發展，現在已成為再生能源中的發展主力。

2023年全球整體太陽能發電量大增23.2％，風力發電量增加9.8％。而新增的太陽能與風力發電量，有超過一半來自中國。

減少發電產業使用化石燃料和排放量，被視為達成全球氣候目標的關鍵。去年在杜拜召開COP28氣候峰會上，逾100國簽署同意在2030年前提高全球再生能源發電量，目標是目前水準的3倍。

Ember全球洞察計劃總監瓊斯（Dave Jones）在報告中表示，2023年太陽能發電量大幅增加，讓外界看到全球再生能源發電量，是有可能在2030年達成COP28所承諾的目標。

專家認為要達成COP28目標，就必須解決再生能源與電網的連接，和批准新發電計畫等相關問題。

Ember預測在再生能源持續發展下，今年化石燃料的發電量會減少2％，讓其占全球發電比率不到60％，為Ember從2000年開始追蹤相關比率變化以來，首次低於6成水準。

在此趨勢下，Ember認為化石燃料占全球整體發電比率，出現永久性下跌已是無可避免，從而令發電產業的廢氣排放量持續下降。其報告是參考80個國家的發電來源而完成，這些國家在2023年占全球總電力需求量比率高達92％。