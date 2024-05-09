太陽能躍主流 白銀需求一路衝

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白銀價格4月中每盎司28.84美元創逾11年收盤價新高，即使隨後拉回，今年以來仍累漲15％。專家指再生能源需求刺激太陽能產業發展，為生產大量太陽能光電板而令白銀需求飆升，礦商不斷開挖銀礦滿足需求。

國際能源總署（IEA）6日報告指2023年全球投資光電板生產的金額倍增至約800億美元，占全球投資潔淨能源總金額比率約40％。中國在2022年到2023年之間，投資光電板生產的金額就增加超過1倍。

白銀因具有很高的導電率、熱效率和反射率，是生產光電板不可缺少的原料。在太陽能產業需求大增而推升銀價之下，礦商紛紛致力擴產。

IEA在1月報告中指出，2023年全球再生能源發電量增加50％至約510百萬瓩（GW）為30年來最大增幅，當中四分之三發電量來自太陽光電。

貴金屬投資顧問公司Sprott按照目前趨勢預測，2030年來自太陽能光電板生產商的白銀需求量，將較去年大增170％至約2.73億盎司，占整體白銀需求量約五分之一。

美國銀礦商Coeur Mining執行長克萊布斯（Mitchell J. Krebs）說，由光電板和其他電氣化終端使用等帶動白銀的工業用需求持續飆升同時，白銀供應量卻連持平都顯得困難，甚至出現下降情況。

IEA指2023年太陽能光電板現貨價，因中國供應氾濫成災而大跌近50％。其評估中國在全球相關供應鏈的市占率維持在80％到95％之間，並在今年底前讓光電板產能再增加1倍，使供應過剩問題更惡化。

克萊布斯表示太陽能產業對白銀的需求有增無減，為抓住市場需求，其公司近期已完成擴大內華達一座銀礦的開採規模，將成為美國境內最大的白銀產地。Coeur股價7日收5.12美元，自2月底以來已累漲近100％。