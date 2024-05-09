成本攀升 豐田今年獲利恐倒退

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受惠於日圓貶值與混合動力車需求強勁，日本豐田汽車2024財年第四季（3月底止）財報表現亮眼，全年獲利與營收也雙雙創下歷史新高。但該公司預期2025年財年（4月開始）全年淨利恐大跌28％，理由是成本攀升與投資支出龐大。

豐田8日股價下跌0.56％，每股收報3,579日圓，但今年迄今大漲逾35％。

財報顯示，豐田上季營收年增14％至11.073兆日圓，上季淨利暴增80％至9,976億日圓，優於市場預期的7,528億日圓。

儘管旗下大發汽車與豐田自動織機爆發測試造假醜聞打擊日本當地銷售，但在日圓貶值與北美及歐洲市場銷售強勁提振下，豐田上季業績表現十分亮眼。日圓貶值能提高豐田在海外市場的競爭力，也讓海外獲利換算成日圓後價值提升。

豐田2024財年全年營收達45.1兆日圓，足足是前一年的2倍。全年獲利攀抵4.94兆日圓，改寫歷史新高。全年汽車銷量達到1,030萬輛的歷史紀錄，主因是混合動力車銷量暴增31％至370萬輛。

包括美國在內市場電動車需求降溫，越來越多消費者選擇購買混合動力車而非電動車，使得稱霸該領域的豐田成最大受惠者。

展望未來，豐田預期2025新的財政年度收入估僅增加2％至46兆日圓，全年淨利料下滑28％至3.57兆日圓，理由是材料、勞力與研發費用成本攀升。

豐田亦預測，新的一年集團（包含大發與日野等）汽車銷量將從1,109萬輛跌至1,095萬輛，其中混合動力車銷量預估從370萬輛攀升470萬輛，純電動車將從11.7萬輛升至17.1萬輛。

豐田亦宣布實施庫藏股計畫，在2025年4月前將買回高達1兆日圓的自家股票。此外，為了推動業務成長，豐田今年在人工智慧與軟體領域的投資金額將達到1.7兆日圓。