可創造2千個職缺 微軟大手筆蓋AI資料中心

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科技巨頭微軟將投入33億美元鉅資，在美國威斯康辛州的鴻海舊址打造人工智慧（AI）資料中心，美國總統拜登將親自前往當地參訪。同時，白宮特別點名上屆政府對同一塊地的投資承諾跳票，顯見大選前的煙硝味十足。

白宮在8日的聲明中宣布，微軟預計在威斯康辛州的拉辛郡（Racine County）打造全新AI資料中心，預估將為當地創造2,300個建築職位，以及2,000個永久性工作機會。

白宮在公布新投資計畫的同時，批評川普政府在6年前宣稱台灣電子製造廠鴻海（Foxconn）斥資100億美元在同一塊地建廠。當時，時任總統的川普和鴻海創辦人郭台銘進行動土儀式，川普甚至誇讚該項目為「世界第八大奇蹟」，然而在政府推平當地100棟房屋和農場、投入逾5億美元的人民稅金來準備場地之後，該項目從未被實現過，鴻海放棄在當地生產液晶顯示器的計畫。

美國總統大選在即，白宮聲明顯示威斯康辛州在選戰中的重要性，2020年時拜登在當地以些微優勢擊敗川普。拜登政府也持續宣傳其在美國招商半導體大廠投資的進展，包含3月宣布為英特爾提供85億美元的晶片法案資金及4月宣布為台積電提供逾60億美元資金，後者承諾在美投資將增加60％以上，達650億美元。

另一方面，微軟在AI軍備賽持續加碼。由於鴻海在威斯康辛州大幅減資，微軟在2023年從其手中買下拉辛郡的這塊土地。除了新AI資料中心，微軟比照先前鴻海與當地進行產學合作，目標2030年底前為1,000位當地人提供相關STEM（理工）人才培訓。

此外，微軟還將在威斯康辛州東南部建立聯合創新實驗室，攜手創業加速器Gener8tor，協助1,000位商業領袖將AI技術運用在營運中，企圖將當地打造成工業聚落的領頭羊。