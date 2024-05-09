美撤出口許可 阻供華為晶片

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近年美國對出口中國半導體管制措施

中國資通訊大廠華為旗下首款AI筆記型電腦，推出不足一個月，就再度面臨美國商務部收緊半導體禁令。當地時間7日傳出，美國商務部撤銷英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）等美國晶片企業向華為出售半導體的許可證，恐波及華為筆電和智慧型手機產品。

綜合外媒報導，美國商務部證實取消多項華為出口許可，但並未正式透露具體涉及的美國企業名單。

路透引述消息人士說，部分企業7日接獲許可遭撤銷的通知且立即生效，據傳過去一年多以來，拜登政府鮮少批准有關華為的新許可證申請。

華為自2019年遭美國商務部列入「貿易黑名單」後，許多美國供應商遭限制對華為出售技術和商品，但美國仍核准部分美企的許可申請，允許華為獲得部分美製產品。但今年3月再傳出，美國考慮將多家與華為有關的中國半導體企業列入黑名單，包括長鑫存儲、芯恩、昇維旭和鵬新旭等

華為繼去年推出技術突破的Mate 60 Pro後，今年4月11日再推出首款AI筆電MateBook X Pro，其中搭載英特爾全新Core Ultra 9處理器。

美國共和黨議員對此批評，商務部為英特爾向華為的出口「開綠燈」。如今美國再緊盯華為取得半導體的限制，恐進一步影響華為手機和筆記型電腦晶片的供應。

報導指出，高通日前表示，公司與華為的業務有限，很快就可能縮減至零，目前華為已不在高通的十大客戶之列。此外，華為亦未名列於英特爾的頭號客戶名單當中。

中國商務部8日反批，美國違背世界貿易組織規則且損害美國企業利益。

美方泛化國家安全概念，將經貿問題政治化，濫用出口管制措施，針對特定中國企業一再採取無理制裁打壓措施，嚴重違背「不尋求與中脫鉤」、「不阻礙中國發展」的承諾，中方對此堅決反對。

除了電子產品外，美國對華為的圍堵攻勢猛烈。美國聯邦通訊委員會（FCC）近日向美國國會呼籲，為替換華為和中興通訊等中資電信設備服務商的設備，應向美國電信業者追加撥款規模，共約40％公司需額外的政府資金，以鞏固國家安全。

儘管如此，華為4月底公布的財報顯示，公司營收仍迅速增加，2024年第一季營業收入約人民幣（下同）1,784.5億元，年增率36.66％；歸屬母公司淨利約196.5億元，年增約564％。