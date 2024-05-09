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鋰電池供需失衡 陸擬管控產能

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鑒於鋰電池供應過剩、庫存難消，對外出口也容易招惹貿易夥伴口實，大陸政府8日提出，擬引導電池企業減少單純擴大產能的製造專案，要求業者加強技術創新、提高產品品質、降低生產成本，同時提升研發及工藝改進的經費。

澎湃新聞報導，大陸工信部8日公開徵求對鋰電池行業規範條件及公告管理辦法（徵求意見稿）的意見，提出鋰電池企業及專案應符合資源開發利用、生態環境保護、節能管理、安全生產等法律法規要求，以及符合產業政策和相關產業規畫及布局要求，符合地方國土空間規畫和生態環境保護專項規畫等要求。

徵求意見稿要求，要引導企業減少單純擴大產能的製造專案，加強技術創新、提高產品品質、降低生產成本。同時，企業每年用於研發及工藝改進的費用不低於主營業務收入的3％。

報導稱，受到新能源汽車高速增長的刺激，近年大陸鋰電池產能快速擴張，目前全球電池6成以上產能出自大陸。

大陸業內人士表示，目前高端、優質鋰電池供應仍不足，但低端鋰電池供應過剩，造成市場競爭加劇，也讓「去庫存」成為行業繞不開的關鍵字。截至2023年底，大陸鋰電池產量增長依舊高於裝機量，導致庫存持續上升。

分析機構指出，在大陸政府提出管控產能下，預料未來一段時間內，隨著鋰電池行業擴產放緩、今年市場需求維持高景氣度的背景下，本輪鋰電池行業去庫存可望加速。

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