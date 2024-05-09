習訪塞爾維亞送暖 中塞自貿協定7月生效

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中國國家主席習近平歐洲行，當地時間7日由法國轉赴塞爾維亞首都貝爾格勒進行國是訪問，並於8日與塞爾維亞總統武契奇會談。習近平在記者會上表示，中方支持「中塞命運共同體」建設，推出首期6項措施，包括中塞自由貿易協定將於7月1日正式生效。

人民日報報導，這是習近平時隔8年再次到訪塞爾維亞，他在會談時表示，必將開啟中塞關係嶄新的歷史篇章。中方願同塞方一道，繼續秉持鐵桿友誼精神，堅持和發展中塞友好，共同維護兩國根本利益和長遠利益，攜手推進新時代中塞命運共同體建設。

習近平此行訪問塞爾維亞，共同簽署關於深化和提升中塞全面戰略夥伴關係，構建新時代中塞命運共同體的聯合聲明，並宣布中方支援新時代中塞命運共同體建設的首期6項措施。

這6項措施包括：中塞自貿協定將於今年7月1日正式生效；支持塞爾維亞承辦2027年專業類世博會；中方願擴大進口塞爾維亞特色優質農產品；中方將在未來3年支持50名塞爾維亞青年科學家赴中展開科研交流；在未來3年邀300名塞爾維亞青少年赴中學習；歡迎塞方增開貝爾格勒至上海直航航線，鼓勵兩國航空運輸企業開通貝爾格勒至廣州直航航線。

結束塞國訪問後，習近平將前往本次出訪最終站匈牙利，與總統蘇尤克（Tamas Sulyok）及總理奧班（Viktor Orban）會談。習近平在當地報章發表文章指出，希望通過這次訪問，與匈牙利領導人一道深化互利合作，將中匈全面戰略夥伴關係推向新的高度。