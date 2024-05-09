官媒：提供流動性 Q2降準機會大

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今年大陸官方對放寬貨幣政策之表態

近期市場對於大陸降準降息的討論再度升溫。大陸官媒中國證券報8日頭版文章指出，降準可提供穩定的中長期流動性，第二季實施機率較高。而擇機降息則可進一步降低實體經濟融資成本，助力營造良好的貨幣金融環境。

中共中央政治局4月30日召開會議，除確定7月召開三中全會，會議指出，要靠前發力有效落實已經確定的宏觀政策，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。要及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度，保持必要的財政支出強度。要靈活運用利率和存款準備率等政策工具，加大對實體經濟支持力度，降低社會綜合融資成本。

文章指出，在政府債券發行進度加快和超長期特別國債將發行的背景下，中長期流動性需求將相應增加，在該階段實施降準可營造適宜的流動性環境。從時間點看，第二季降準機率較高。業內人士認為，第二季財政政策力度將明顯加大，加上超長期特別國債應及早發行，為避免短期流動性緊張和利率波動過大，有望透過降準釋出長期低成本資金。

中國銀河首席經濟學家章俊認為，推動經濟增長需要貨幣政策與財政政策的協同發力。第二季，政府債券和政策性銀行債發行料將加速，第三季或出現發行高峰，官方可考慮降準並配合提供流動性，以平抑資金波動。

今年以來，中國人民銀行多次向市場釋出繼續降準的信號，人行行長潘功勝3月在兩會期間表示，目前法定平均存準率仍達7％，尚有降準空間。業內人士認為，這代表降準只是時機問題，具體時點要視政策效果及經濟恢復、目標實現情況來定。

此外，為進一步降低實體經濟融資成本，除降準外，降息也有望擇機推出。招聯首席研究員董希淼表示，人行將繼續降低中期借貸便利（MLF）利率等政策利率，引導銀行降低存款利率，推動貸款市場報價利率（LPR）有序下降，以降低實體經濟融資成本。

董希淼表示：「無論是政策利率還是市場利率，存款利率還是貸款利率，都還有下降空間。」

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，當前及未來一段時間，物價都會處於低位運行狀態，物價對貨幣政策的掣肘有所減弱。但他也說，目前企業和居民實際貸款利率偏高。因此要降低實體經濟融資成本，必須下調政策利率引導名義貸款利率下行。因此MLF利率有可能繼續下調，這將帶動貸款利率下行，有助於化解今年地方債務風險。