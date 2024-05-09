在陸推Robotaxi 馬斯克急召朱曉彤助陣

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受到銷量低迷、業績下挫影響，美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）近期除了裁員降本、聲稱要推出平價電動車、發動價格戰之外，還將在大陸推出無人駕駛計程車Robotaxi，特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）並將前中國區負責人朱曉彤調回大陸，盼挽回市占流失的局面。

綜合外媒8日報導，消息人士透露，特斯拉已經提案在大陸推出無人駕駛計程車Robotaxi，特斯拉CEO馬斯克也將特斯拉前中國區負責人朱曉彤調回大陸。

報導稱，馬斯克4月份突然延後原定的印度行程，改訪大陸拜會國務院總理李強等高層官員，爭取自動輔助駕駛系統（FSD）落地。馬斯克希望陸方允許數據傳至海外，以幫助開發自動輔助駕駛電動車。報導稱，陸方將協助特斯拉測試無人駕駛計程車Robotaxi，但目前尚未核准FSD軟體。

華爾街日報報導，面對比亞迪等大陸同業步步進逼，馬斯克4月造訪北京時，也將朱曉彤自德州總部調回大陸，兩人並一同拜會李強等政府高層官員。此舉讓許多特斯拉員工稱朱曉彤為「救火隊員」，認為馬斯克欲藉他挽回大陸市場的銷售問題。

朱曉彤在2014年加入特斯拉，9個月後便開始擔任特斯拉中國地區營運負責人，並協助特斯拉迅速建立上海超級工廠。

報導稱，特斯拉目前陷入經營困境，其2024年第一季營收大跌9％，創下2012年以來最大降幅。而在銷售方面，特斯拉首季銷售38.68萬輛，年減8.5％，遠低於市場原先預估44.9萬輛，引發投資者擔憂電動車市場及特斯拉前景。

另據大陸乘聯會8日最新數據顯示，特斯拉上海超級工廠今年4月預計交付量為6.2萬輛，年減18％，與3月份的8.9萬輛相比更下降30.2％。相較之下，比亞迪4月份則以31.2萬輛的月銷量穩居榜首。