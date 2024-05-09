生成式AI人才搶手 年薪衝逾人民幣40萬

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

過去一年生成式AI（AIGC）應用需求暴增，對人才的需求也大幅增加。數據顯示，今年第一季大陸對AIGC相關職位需求較上年同期大漲超過320％，薪水也因需求增加有所成長，平均年薪突破人民幣 （下同）40萬元。

綜合陸媒8日報導，獵聘大數據顯示，今年第一季，AIGC相關職位較去年同期成長321.7％。但與此同時，投遞該領域職位的人也大幅增加，年增946.84％。

企業提供給相關職位的薪資也相當優渥，第一季招募平均年薪為40.87萬元。在不同的年薪區間中，50萬以上的職位占比最多，為27.22％，其次是20萬～30萬元，占20.03％。

此外，各個年薪段的AIGC相關職位都出現較大幅度的成長，其中50萬以上的職位增幅最多，為511.65％，意味AIGC相關職位有明顯的高薪化特徵。

細分職位看，技術類職能占主導地位，其中演算法工程師以19.3％的比例高居榜首，產品經理和自然語言處理位居第二、第三。薪資方面，自然語言處理專家、影像演算法工程師和架構師排名前三，年薪均超過50萬元，而演算法工程師和深度學習則位居第四、第五，都超過48萬元。

從AIGC人才分布的地區看，北京、上海、深圳排名前三，占比為25.66％、19.21％、13.18％。